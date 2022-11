“Giardini antichi, clima nuovo”, a Villa Della Porta Bozzolo una visita guidata con l’agronomo

Sarà l’esperto Raffaele Orru ad accompagnare i partecipanti della visita guidata in programma per sabato 19 novembre e dove sarà possibile scoprire il meraviglioso giardino della villa, le sue piante antiche, ma anche parlare del cambiamento climatico

“Giardini antichi, clima nuovo”. È questo il titolo della visita guidata in programma a Villa Della Porta Bozzolo di Casalzuigno, il bene del Fai- Fondo Ambiente Italiano che si trova nel piccolo paese di Casalzuigno. Un appuntamento interessante, che tocca un tema molto attuale come quello del cambiamento climatico e lo fa con l’agronomo Raffaele Orru. L’appuntamento è in programma per il 19 novembre, alle 11 ed è parte della campagna di sensibilizzazione e attivazione sul tema urgentissimo del cambiamento climatico proposta dal Fai in tutti i suoi beni.

Durante la visita guidata sarà quindi possibile scoprire cosa comporta oggi il lavoro del giardiniere, oggi messo a dura prova da una imprevedibilità nell’andamento delle temperature e delle precipitazioni molto più alta che in passato. I decenni passati erano caratterizzati da un’alternanza stagionale nel complesso piuttosto regolare. I fenomeni climatici estremi sono sempre esistiti ma, in anni recenti, la loro frequenza e intensità è andata accentuandosi a causa dei mutamenti climatici di natura antropogenica. Questi cambiamenti nel clima comportano una serie di problematiche che coinvolgono anche i patrimoni botanici di parchi e giardini e la loro gestione. Specie vegetali e tecniche di coltivazione impiegate per secoli risultano oggi da ripensare per adattarsi alle nuove condizioni. In un parco o giardino storico si accompagna a tutto questo anche la necessità di mantenere la memoria del luogo senza stravolgerne l’identità.

Al parco di Villa Della Porta Bozzolo, così come negli altri beni FAI, sono in atto da tempo attente e ragionate strategie per accompagnare il patrimonio botanico e paesaggistico in una transizione verso tipologie di opere a verde più resilienti, meno esigenti in termini manutentivi e maggiormente adattabili al cambiamento climatico in atto. La visita sarà l’occasione per approfondire con l’agronomo Raffaele Orrù alcune di queste strategie e per riflettere sull’evoluzione a cui il paesaggio sia naturale che antropizzato sta andando incontro.

Raffaele Orrù

Raffaele Orrù è un professionista iscritto all’ Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Varese e Socio Ordinario dell’Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio. Svolge la sua attività professionale in campo agronomico e paesaggistico, con un focus particolare sulla ricerca di soluzioni progettuali e gestionali in grado di garantire risultati di grande pregio estetico e, al contempo, generare numerosi benefici ambientali. Le soluzioni proposte derivano da un costante e assiduo aggiornamento professionale, dall’accurata analisi di casi studio di rilevanza internazionale, dalla sperimentazione empirica sul campo e dall’attenta e consapevole osservazione dell’ambiente che ci circonda.

BIGLIETTI

Se ti iscrivi al FAI in loco o rinnovi il giorno dell’evento entri gratuitamente e ti rimborsiamo il biglietto.

Ingresso villa e parco con visita guidata:

Iscritti FAI: € 6,00

Intero: € 18,00

Residenti (Comune di Casalzuigno): € 6,00

Ridotto 6-18 anni: € 11,00

Studenti 19-25 anni: € 12,00

Biglietto convenzione National Trust: € 6,00

Biglietto convenzione (i 200 del FAI, FAI Donor Card, altre Convezioni), Sponsor (Corporate Golden Donor, Sponsor), convenzione Louvre, abbonamento (Musei Torino VDA, Trentino Card, Musei Lombardia): € 6,00

Disabili: € 6,00

Famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni): € 47,00

Ridotto 0-5 anni: gratuito

ORARIO

ore 11.00

CONTATTI

Per informazioni:

Tel. 0332 624136

Email faibozzolo@fondoambiente.it