Il giornalismo, il garbo e l’ironia: le vignette di Gaspare Morgione in mostra a Villa Mirabello

Villa Mirabello a Varese ospita dal 5 al 20 novembre la mostra “Morgione” dedicata alle opere di Gaspare Morgione, autore, giornalista, illustratore e vignettista. L’esposizione, che è inserita nel programma di Glocal , il festival del giornalismo organizzato da VareseNews, comprende cinquanta opere selezionate dall’archivio di famiglia e suddivise in tre macroargomenti: ambiente, politica e società.

La mostra ha il patrocinio del comune di Varese e il sostegno di Anmig Varese.

Gaspare Morgione (Lanciano 1930 – Varese 2015) ha vissuto e lavorato a Varese per quasi tutta la sua vita ed è stato per molti anni vignettista e condirettore del quotidiano locale “La Prealpina”. Per le sue opere – scritte e disegnate – ha ricevuto numerosi riconoscimenti a livello regionale e nazionale come il Premio Andersen di Sestri Levante. Ha collaborato con diversi quotidiani tra cui “Il Tempo”, “Avvenire”, “Il Giorno” e “VareseNews”.

La mostra vuole essere un omaggio a un uomo e ad un artista che ha raccontato con grande finezza e ironia il nostro tempo e territorio. Considerato tra i giornalisti un vero maestro, Morgione lascia alla comunità un’eredità di sapienza e sorrisi.

Nell’ambito del Festival Glocal, il giorno 11 novembre, alle 9 nella sala di VareseVive (via San Francesco 26, Varese) è in programma l’incontro dedicato alla sua opera e al tema del limite nella satira. Sono previsti gli interventi dei giornalisti Fausto Bonoldi e Gianni Spartà insieme con Luigi Bona, direttore del Museo del Fumetto di Milano, e i vignettisti Athos Careghi e Yama. L’incontro sarà moderato dal vicedirettore di VareseNews, Michele Mancino.

«Gaspare Morgione, che già aveva alle spalle una lunga storia giornalistica, per molto tempo è stato l’editorialista per immagini, il commentatore satirico e arguto anche di VareseNews – dice Enzo Rosario Laforgia assessore alla Cultura del Comune di Varese – Era pertanto naturale e direi quasi obbligatorio che un omaggio alla carriera di Gaspare Morgione nascesse dall’incontro tra il Comune di Varese e VareseNews. E la volontà di collocare questi due eventi nel periodo in cui avrà luogo il Festival Glocal era una scelta altrettanto obbligata, per dare il giusto rilievo al lavoro di un giornalista e di un illustratore satirico che ci ha aiutato a comprendere meglio ciò che accadeva nel Varesotto e in Italia, con il tratto gentile ed educato della sua penna».

La mostra è libera e a ingresso gratuito. L’inaugurazione si terrà sabato 5 novembre 2022 alle 11 a Villa Mirabello.