Giornata contro la violenza sulle donne: a Leggiuno una panchina rossa e la proiezione di “Judith & Holofernes”

Due i momenti organizzati dall’amministrazione comunale per venerdì 25 e sabato 26 novembre

In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, l’Amministrazione Comunale di Leggiuno ha organizzato due momenti per sensibilizzare questa problematica, purtroppo, ancora sempre più attuale.

Venerdì 25 novembre alle ore 10 sarà inaugurata la “panchina rossa”, realizzata dalla classe V della Scuola Primaria L.Riva. A questo momento sono stati invitati gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, i quali insieme ai loro insegnanti, hanno dedicato a scuola un momento di riflessione sul tema. Porteranno la loro testimonianza, anche, le associazioni DonnaSIcura di Travedona Monate ed EOS Centro Ascolto Donna di Varese, due realtà del nostro territorio che supportano le donne vittime di violenza.

Sabato 26 novembre alle 18:00 l’iniziativa sarà rivolta soprattutto agli adulti: presso la Sala Consiliare del Comune di Leggiuno, si svolgerà la proiezione del cortometraggio “Judith & Holofernes”, girato nella vicina Cerro, dal regista Oscar Turri. Oltre al regista saranno presenti anche la protagonista Aurora Maria Lopez e l’attore Steve Wong, e alcune rappresentanti delle due associazioni intervenute nella giornata di venerdì.

Inoltre, dal 21 al 28 novembre sarà possibile visitare nell’atrio del Palazzo Comunale la mostra dedicata alla donna dal titolo “Artistica-Mente-Donna” che raccoglie opere di artisti e artiste locali. La mostra è visitabile negli orari di apertura degli uffici. Come Amministrazione riteniamo importante fermarsi a riflettere su questo problema, basti pensare che da inizio dell’anno sono stati commessi quasi un centinaio di femminicidi, una donna viene uccisa ogni 3 giorni. Le iniziative organizzate permettono di conoscere le reti antiviolenza che operano sul nostro territorio e sensibilizzare la popolazione, fin da giovani. Si invita tutta la cittadinanza a partecipare e a mantenere uno sguardo attento e sensibile alla tematica.