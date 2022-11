Giovedì 1 dicembre, cena tipica siciliana da Raf Bistrot a Sesto Calende

Caponata, sarde a beccafico, arancini, cannoli. Tanti piatti per tuffarvi nei sapori della Sicilia

Giovedì 1 dicembre, Raf Bistrot propone una cena tipica ligure.

Situato in frazione Lisanza, il Raf Bistrot è il luogo perfetto dove fermarsi per un pranzo o una cena a base di pesce fresco, di carne oppure per gustare un’ottima pizza.

Raffaele, il titolare, vanta un’esperienza di oltre 30 anni nel campo della ristorazione e saprà soddisfare, con le sue proposte, anche i palati più esigenti.

Menù della cena

Caponata di melanzane

Sarde a beccafico

Arancini

Parmigiana di tonno

Polpette di ricotta e caciocavallo

Lo sfincione palermitano

Tonno in carpione

Secondo

Pesce spada alla siciliana

Dessert

Cannolo della tradizione

Incluso una bottiglia di vino per due persone, acqua e caffè

Euro 30 per persona

Prenotazione obbligatoria

La serata fa parte dei winter events 2022

Raf Bistrot