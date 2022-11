Giovedì 24 novembre, cena ligure da Raf Bistrot a Sesto Calende

Focaccia di Recco, Alici al verde, Scabei fritti con coppa del Levante. Tanti piatti per tuffarvi nei sapori della Liguria

Giovedì 24 novembre, Raf Bistrot propone una cena tipica ligure.

Situato in frazione Lisanza, il Raf Bistrot è il luogo perfetto dove fermarsi per un pranzo o una cena a base di pesce fresco, di carne oppure per gustare un’ottima pizza.

Raffaele, il titolare, vanta un’esperienza di oltre 30 anni nel campo della ristorazione e saprà soddisfare, con le sue proposte, anche i palati più esigenti.

Menù della cena

Antipasti

Focaccia di Recco

Alici al verde

Scabei fritti con coppa del Levante

Frisceu di gianchetti

Polpette della tradizione

Insalata di mare alla genovese

Secondo

Spigola alla ligure

Dessert

Pignoccata

Incluso una bottiglia di vino per due persone, acqua e caffè

Euro 30 per persona

Prenotazione obbligatoria

La serata fa parte dei winter events 2022

Raf Bistrot