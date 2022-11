Gli agenti della Polizia locale di Busto Arsizio sventano il furto di una bicicletta

Un giovane tunisino di 25 anni è stato deferito a piede libero per aver tentato di rubare una bicicletta. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di giovedì 3 novembre. A impedire il furto sono stati gli agenti della Polizia locale, impegnati in un’attività di controllo in prossimità delle stazioni ferroviarie e delle fermate degli autobus di linea.

Gli agenti, in borghese, dopo aver notato il giovane, già noto per reati contro il patrimonio, lo hanno seguito fino in piazza Garibaldi, dove tentava di prendere da una rastrelliera una mountain bike rompendo il lucchetto. La locale è intervenuta e ha allertato altre pattuglie che sono intervenute fermando il giovane.

Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, il venticinquenne, dopo essere stato fotosegnalato, è stato deferito a piede libero per i reati di tentato furto aggravato e soggiorno illegale nel territorio nazionale.

«Oltre che sugli occhi elettronici, i cittadini possono contare sulla professionalità e la prontezza di intervento di operatori attenti e appassionati – commenta l’assessore allaSicurezza Salvatore Loschiavo -. È chiaro che non esiste il “crimine zero” e, proprio per questo, è utile concentrare l’attenzione stavolta sulla presenza sul territorio dei tutori della legge, più che sul comportamento delittuoso di balordi irrispettosi delle più elementari regole della civile convivenza. Ringrazio tutti i membri della Polizia Locale, a partire dal Comandante Claudio Vegetti, e plaudo con convinzione al loro operato».