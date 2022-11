Gli ambientalisti protestano all’inaugurazione del cantiere della ferrovia Gallarate-Malpensa

Si faranno sentire anche nella mattina dell’inaugurazione del cantiere, per ribadire il No alla ferrovia Gallarate-Malpensa. Sono gli ambientalisti aderenti a tante realtà locali e non, che contestano l’impatto della nuova linea sui boschi del Parco del Ticino.

La protesta sarà in forma di flash-mob, all’ingresso del Terminal 2, nella mattina di giovedì 1 dicembre, in contemporanea all’inaugurazione ufficiale del cantiere, che porterà a Malpensa il viceministro Rixi, Attilio Fontana, l’assessore ai trasporti di Milano Marco Granelli, i vertici di Fnm e Sea.

Il presidio è promosso da Legambiente, Wwf Lombardia, Lipu, Coordinamento Salviamo il Ticino, UniCoMal, circolo Laudato Si’ di Busto e Gallarate, Viva Via Gaggio e altre sigle.

La linea è considerata inutile perché esistono già connessioni verso la Svizzera «attraverso il raccordo a Busto Arsizio lungo il quale viaggia il TiLo» dice Dario Balotta, di Europa Verde. «L’attuale collegamento dal Terminal 1 con le stazioni Centrale e Cadorna di Milano attraverso 146 treni al giorno (uno ogni 15 minuti) è sottoutilizzato, solo il 15% dei passeggeri di Malpensa prende il treno, mentre in altre realtà europee si arriva anche al 50%. Secondo gli esperti sarebbe invece prioritario il quadruplicamento della linea Gallarate Milano, oggi satura di treni sempre in ritardo e strategica per il trasporto merci».