Gli Ambulanti del Lago Maggiore portano lo shopping di qualità a Tradate

A Tradate è di nuovo tempo di shopping con il mercato degli ambulanti del Lago Maggiore.

Domenica 27 novembre i migliori ambulanti della Lombardia e del Piemonte animeranno il centro cittadino, dalle ore 7 alle ore 18. Non mancheranno gonfiabili per i bimbi, pista per quad, pista da ghiaccio, trucca bimbi, i pompieri che si esibiranno coinvolgendo i bambini, polentata e accensione dell’albero di Natale.

Anno dopo anno il mercato è sempre più garanzia di shopping ai massimi livelli: grande assortimento, offerte convenienti, qualità indiscussa italiana e l’immancabile cortesia di un gruppo affiatato di commercianti pronti ad accogliervi tutti con il sorriso.

Dall’abbigliamento agli accessori uomo e donna, dalle tessere agli alimentari troverete i migliori articoli per godervi al meglio le quattro stagioni. Gli ambulanti del lago maggiore vi aspettano numerosi.

CONTATTI

Gli Ambulanti del Lago Maggiore

M: 338 499 7333

Facebook