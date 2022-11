Per gli emendamenti alla Manovra ci sono 400 milioni di euro

Il presidente Sergio Mattarella ha firmato la legge di bilancio. Gli articoli della manovra economica del Governo Meloni sono però saliti a quota 174, mentre nell’ultima bozza erano 156. Per sostenere gli emendamenti ci sarebbero 400 milioni di euro, fondi accantonati dal Mef. (Fonte Ansa)

La presidente del Consiglio nel frattempo ha convocato i sindacati, Cgil, Cisl, Uil e Ugl, per il 7 dicembre a Palazzo Chigi per discutere della manovra.

Nella manovra sono compresi 50 milioni di euro per la Metro C di Roma e 400 milioni per Cortina-Milano 2026, risorse per la realizzazione del piano complessivo delle opere per i giochi olimpici e paraolimpici di Cortina Milano 2026, di cui 120 milioni per il 2024, 140 milioni per il 2025 e 140 milioni per il 2026.