Gli OTR festeggiano 30 anni di carriera, appuntamento al Biko

Tornano gli OTR, anche noti come “l’Originale Trasmissione del Ritmo”, per festeggiare 30 anni di attività musicale e di amicizia. E per celebrare questo importante traguardo, la band ha pubblicato a fine aprile un nuovo disco di inediti dal titolo “Splendente” prodotto da Esa, DJ Skizo, Ice One, DJ Shocka & DJ Sandal in cui troviamo gli scratch di DJ Vigor e ovviamente anche di DJ Bront degli Alien Army oltre ai freschissimi rap di Polare (ibernato e scongelato per l’occasione). Esa vola tra le rime per necessità, ed è un piacere ballarlo e ascoltarlo.

Ma non è tutto: per continuare come si deve i festeggiamenti, inoltre è stato ristampato in vinile lo storico album “Dalla Sede” del ’97, vera e propria pietra miliare del rap italiano. Due importanti anniversari per un live unico ed irripetibile in cui Esa, Polare, Vigor e Dj Skizo vi faranno volare tra rime, beat e scratch. Venerdì 4 novembre, l’appuntamento è dunque al Biko di Milano.