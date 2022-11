A Glocal il podcast che racconta i 25 anni che hanno rivoluzionato la musica in Italia

Raccontare i 25 anni che hanno rivoluzionato la musica in Italia, dal 1997 al 2022, tramite la voce di chi ne è stato protagonista e, in un modo o nell’altro, ha lasciato un segno. A Glocal, il festival del giornalismo digitale organizzato da VareseNews, un incontro vede come protagonisti gli autori di “Venticinque. 1997-2022: gli anni che hanno rivoluzionato la musica italiana”, una serie podcast prodotta da LifeGate Radio e Rockit, due realtà punto di riferimento per l’informazione in Italia.

Il progetto vede tre autori d’eccezione: Dario Falcini, direttore di Rock.it, Giacomo De Poli, responsabile artistico di LifeGate Radio e di Marco Rip, audio documentarista e sound designer. Nelle 25 puntate, una per ogni anno, i protagonisti sono alcuni degli artisti che in questi anni hanno rivoluzionato la storia della musica italiana: a partire da Massimo Pericolo che ha iniziato la sua carriera proprio dalla provincia di Varese, Levante, Le Luci della Centrale Elettrica, Carmen Consoli, Bugo, Offlaga Disco Pax, Cosmo, Verdena, Tre Allegri ragazzi Morti, Bomba Dischi, Coma Cose, per citarne alcuni.

La narrazione audio permette così di ripercorrere la carriera musicale degli artisti, tramite suoni, voci, risate, commenti fuori campo, momenti particolari. Ma non si tratta solo di “storie di musica”, ma storie che, partendo dalla musica (passione comune a milioni di persone, e ottimo strumento da sempre per parlare con – e di – le nuove generazioni), raccontano qualcosa della società italiana, del costume, della politica, e degli stravolgimenti che a su volta hanno subito in questi primi anni del nuovo millennio. Un viaggio nel tempo e lungo tutta l’Italia, per incontrare gli uomini e le donne che hanno rivoluzionato la musica nel nostro Paese.

A Festival Glocal, Adelia Brigo, giornalista di VareseNews, intervisterà Dario Falcini direttore di Rockit, Giacomo De Poli, responsabile artistico di LifeGate Radio e di Marco Rip, audio documentarista e sound designer.

L’incontro è libero e gratuito, aperto a tutti. È in programma per venerdì 11 novembre, alle 16.00, alla Sala Varese Vive (Via San Francesco D’Assisi, 26). I giornalisti interessati all’acquisizione di crediti formativi potranno registrarsi sulla piattaforma Formazione giornalisti.

