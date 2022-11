È “Graglio mania” , le foto del paesino della Veddasca conquistano la provincia

Chissà se il prossimo agosto , passeggiando per i paesini della val Veddasca, non sarà possibile notare un numero inferiore di appartamenti chiusi e meno cartelli “in vendita / affittasi” rispetto all’estate appena trascorsa.

Sarebbe bello e certamente ne sarebbe lieto il sindaco di Maccagno con Pino e Veddasca, Fabio Passera, che, insieme a residenti e gestori di ristoranti e bar della valle, auspica un ritorno in grande stile di turisti e villeggianti.

Se ciò accadesse, un piccolo merito potrebbe essere anche di una lettrice di VareseNews, Stefania Adamo, che ha scelto di condividere nel gruppo Facebook “Oggi nel Varesotto” la sua passione per le camminate in montagna, pubblicando proprio una carrellata di scatti di Graglio, uno dei paesini della Veddasca incontrato durante una delle numerose passeggiate che si dipanano da Maccagno.

Una scelta che ha visto così gli scorci del lavatoio, del Monumento ai Caduti e delle case di montagna diventare uno dei post più apprezzati e condivisi della giornata di ieri. Tanti a chiedere come si raggiunge la frazione, altri a ricordare vacanze di gioventù proprio fra quei monti, tutti d’accordo nell’apprezzare il fascino di un borgo senza tempo.

Una popolarità improvvisa che ha fatto sorridere orgogliosi i gragliesi, emozionati per i complimenti arrivati da un po’ tutta la provincia.

Non è la prima volta che Adamo decanta le bellezze di Graglio: già anni addietro una passeggiata estiva era stata l’occasione di pubblicare foto di questi luoghi e la gratitudine degli abitanti era stata tale da coinvolgerla in una pizzata di paese.

Se questo chiacchiericcio sui social dovesse ora contribuire a perorare la causa del ripopolamento di questi paesini – solo per turismo o, perché no, per un cambio di vita autentico – il web avrà mostrato ancora una volta il suo potere.

Una scelta che potrebbe avere ripercussioni sugli indici demografici del territorio e che potrebbe essere portatrice di uno stile di vita sano, come accaduto nella montagna di fronte, in val Dumentina.

