Una grande festa per i volontari della Sos Valbossa

Dopo gli anni della pandemia e le restrizioni che sono seguite, domenica 20 novembre l’associazione SOS della Valbossa di Azzate ha festeggiato i propri volontari, per ringraziarli dell’impegno e degli sforzi di questi anni.

La festa è iniziata alle 11 con la partecipazione alla Santa Messa presso la Chiesa della Natività di Maria Vergine, al termine della quale il parroco Don Cesare ha benedetto l’ambulanza che svolge i servizi di emergenza 118, acquistata nel 2020 con il prezioso contributo della Tecniplast di Buguggiate.

Don Cesare ha anche annunciato ai parrocchiani la volontà di devolvere tutte le offerte, che saranno raccolte nel periodo di Avvento dalla Comunità Pastorale, alla SOS Valbossa per l’acquisto di nuova ambulanza da destinare ai servizi di trasporto di persone non autosufficienti e alle dimissioni ospedaliere, a dimostrazione della vicinanza di tutta la comunità all’associazione.

La giornata è poi proseguita con un pranzo conviviale per tutti i volontari presso la Fattoria Pasquè di Bernate, anche per un anticipato scambio di auguri natalizio.

«Si è trattato di un’occasione per riprendere le “vecchie” abitudini pre covid e ricostruire lo spirito associativo affievolito dal periodo di pandemia – ha spiegato la presidente Maria Cristina Crosta –.

Al termine del pranzo abbiamo premiato i volontari iscritti all’associazione da 5, 10, 15 e 20 anni, come segno tangibile dell’impegno sempre prestato e sostegno all’associazione.

La SOS Valbossa ringrazia tutti coloro che hanno partecipato e quanti vorranno sostenere le attività associative o entrare a fare parte parte della famiglia dei volontari».