Grande partecipazione al convegno sulle comunità energetiche a Cavaria con Premezzo

Sala stracolma ieri sera (mercoledì 16 n.d.r.) all’auditorium comunale di Cavaria con Premezzo per l’incontro dedicato alle Comunità energetiche fortemente voluto dal sindaco Franco Zeni e dalla vicepresidente del Consiglio Regionale Francesca Brianza. Durante la serata, che si è protratta fino a tarda ora, è stato sviscerato il tema delle CER grazie al contributo di due esperti del settore quali Fabio Binelli, capo dipartimento di ANCI Lombardia ed Elena Colombo, dirigente Struttura Reti Energetiche di Regione Lombardia.

«È veramente tanto l’interesse suscitato dalle Comunità Energetiche tra amministratori, professionisti, imprenditori e cittadini – commenta Brianza -. Per la sola Lombardia è previsto quasi mezzo miliardo di euro tra fondi regionali, europei e derivanti dal PNRR. La prospettiva, infatti, è quella di una maggiore indipendenza energetica del nostro Paese con fondamentali ricadute sia ambientali che economiche».

Le comunità energetiche sono associazioni tra enti pubblici, aziende, attività commerci e anche semplici cittadini che producono energia tramite fonti rinnovabili e ne condividono il consumo all’interno della comunità.

«Un tema – prosegue – di grandissima importanza soprattutto alla luce dei notevolissimi rincari dei costi dell’energia. Le comunità energetiche rappresentano una grande opportunità per imprese e famiglie che potranno beneficiare dell’energia prodotta riducendo così la dipendenza dalla rete nazionale».

Tra gli intervenuti, il Segretario Generale della Camera di Commercio della provincia di Varese Mauro Temperelli, che ha sottolineato l’importanza dell’istituzione di Comunità Energetiche nonché la necessità di intraprendere iniziative finalizzate a creare sinergie tra comuni, enti ed imprese e lavorare sulla formazione e sull’informazione riguardo questo tema. Dello stesso avviso Eleonora Paolelli, Presidente di UPEL Varese che ha rimarcato la necessità di assistere gli enti locali nel percorso di formazione delle CER.

«Nei prossimi mesi – chiosa Brianza – questo sarà uno dei temi caldi per favorire lo sviluppo del nostro territorio: Regione Lombardia è in prima fila per promuovere la formazione di Comunità energetiche attraverso un importante impegno sia in termini economici che garantendo la massima disponibilità delle sue strutture».

«Regione Lombardia – conclude – ha previsto di prorogare ad aprile 2023 il termine per la partecipazione alla manifestazione di interesse da parte dei comuni che avranno quindi più tempo a disposizione per predisporre e presentare i propri progetti».