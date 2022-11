Greenleeves Gospel Choir apre la stagione natalizia a Varese con un concerto per i Lions

Giovedì 1 dicembre alle 21, nella Chiesa di San Vittore di Casbeno, il Greensleeves Gospel Choir diretto da Fausto Caravati aprirà la stagione natalizia con il concerto “The World for Christmas”, evento organizzato in collaborazione dai Lions Club varesini

Giovedì 1 dicembre alle 21, nella Chiesa di San Vittore di Casbeno, il Greensleeves Gospel Choir diretto da Fausto Caravati aprirà la stagione natalizia con il concerto “The World for Christmas”, evento organizzato in collaborazione dai Lions Club varesini Sette Laghi, Europae Civitas, Città Giardino e Prealpi.

L’intero incasso della serata sarà destinato al progetto “Due occhi per chi non vede”, un service storico del mondo lionistico che consiste nel donare un cane guida, sapientemente ed amorevolmente addestrato, ad una persona non vedente, individuata sulla base della miglior corrispondenza fisica e caratteriale con il cane.

Il Greensleeves Gospel Choir, apprezzata realtà corale varesina nata trent’anni fa, ha oltre mille concerti all’attivo in Italia ed all’estero. Conta attualmente circa 25 coristi. Il 31 ottobre 2019 è stato invitato dalla Fondazione don Gnocchi in Vaticano, dove ha cantato per Papa Francesco.

Nel maggio scorso alcuni componenti del coro e il suo direttore sono stati selezionati tra le migliori 18 voci del gospel italiano per accompagnare in un brano Andrea Bocelli in occasione del tour che il tenore ha realizzato in alcuni luoghi significativi della via Francigena.

Per informazioni e prevendita: Le Muse, via Abruzzi 6, Varese (335 267185).

La locandina