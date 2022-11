Greta Turnone nuova sindaca dei ragazzi e delle ragazze di Luino

Luino per la prima volta in assoluto nella storia del Comune ha il suo Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi.

Sabato 29 ottobre sono stati circa 400 gli studenti e le studentesse, tra l’Istituto Comprensivo “B.Luini” e Maria Ausiliatrice, chiamati al voto per eleggere un sindaco o sindaca, una giunta e un consiglio.

A vincere, contro la lista “Maria Ausiliatrice per Luino” con candidato sindaco Riccardo Ranzoni, è stata la lista “LuiNoi” dell’Ics di Luino.

«Pur non avendo stabilito all’interno del regolamento le “quote rosa”, la maggioranza del nuovo Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze è rosa!», commenta la vicesindaca Antonella Sonnessa. Difatti, il primo “baby” sindaco di Luino è una giovane donna e si chiama Greta Turnone, mentre il vicesindaco Erion Xheta.

Come assessore al Tempo Libero è stata eletta Asia Testa, come assessore per i Giovani Diego Cutrì, come assessore allo Sport Gabriele Cutrì e come assessore all’Ambiente Giulia Spinetti. A far parte della maggioranza ci saranno anche i consiglieri Lavinia Di Stefano, Letizia Negro, Nicole Milani, Aranna Pizzocaro, Noemi Sicurella e Sophie Viviano. Mentre, tra i banchi della minoranza, si troveranno i consiglieri Riccardo Ranzoni, Daniele Rota, Beatrice Merlo e Sofia Biletta della lista “Maria Ausiliatrice per Luino”.

L’insediamento ufficiale, all’attenzione di tutta l’amministrazione luinese, avverrà nel prossimo consiglio comunale in programma giovedì 10 novembre dalle 20:00 alle 20:30.