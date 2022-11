Il gruppo Meloni-Noi per Sumirago si mobilita contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne il Gruppo Meloni – Noi per Sumirago ha organizzato un evento itinerante per sensibilizzare sul tema della violenza di genere.

Ad oggi i femminicidi sono 104, una vittima ogni tre giorni. Numeri che creano apprensione per un fenomeno che non accenna ad attenuarsi. «La violenza sulle donne è una piaga sociale. La politica deve agire attraverso la prevenzione, la protezione con il rafforzamento dei centri antiviolenza e rendendo più agevole l’accesso al “codice rosso” e la certezza della pena per gli aguzzini delle donne» ha dichiarato Stefano Romano, consigliere comunale Meloni – Noi per Sumirago.

«Un braccialetto rosso al polso degli uomini perbene. Con questa iniziativa denunciamo una tragedia senza fine e condanniamo la violenza cambiando il messaggio comunicativo: valorizziamo gli uomini che rispettano le Donne e che educano i figli alla gentilezza e al rispetto. Questo nastro rosso sia simbolo di distinzione e di pregio per coloro che ripudiano la violenza sulle donne» ha dichiarato Sabrina Carabelli, responsabile Tutela Vittime di Fratelli d’Italia Sumirago.

«Una costante informazione rivolta ai giovani sulla cultura del rispetto e sui segnali per riconoscere “l’amore malato” unito alle modalità di denuncia di episodi di violenza sono il primo passo per arginare il fenomeno dei femminicidi. La nostra iniziativa ha riscosso grande attenzione da parte di numerosi cittadini che hanno aderito con forte partecipazione» ha concluso Ambra Andrea Crosta, responsabile politiche giovanili di Fratelli d’Italia Sumirago.