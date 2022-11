“Hot Pot Secrets” è il format di Radio Lupo che “mette a nudo” la provincia di Varese

“Tutto ciò che nessuno avrebbe mai il coraggio di chiederti, tutto ciò che tu non avresti mai il coraggio di raccontare“, è questo il motto di Hot Pot Secrets, format irriverente in onda tutte le domeniche dalle 21 alle 23 su Radio Lupo Digital Web, storica emittente della nostra Provincia con sede a Samarate.

Nato nel 2015 da un’idea di Jason (Giuliano De Brasi, conduttore e voce principale), Hobbeat (Paolo Fortunato, regista) e Livio Perrotta (produttore musicale e speaker), Hot Pot Secrets ad oggi può conta, oltre che sull’innesto di 2 ulteriori membri nel team, Giuseppe Liporace, alla redazione e parte tecnica, e Gianluca Sacchetti, spalla degli speaker, anche sul seguito di oltre 60 mila followers tra Facebook e Instagram.

“Siamo partiti da una piccola radio locale ma ben strutturata, Neverwas Radio, con l’intento di realizzare un format originale, diverso dal solito, di divertirci e far divertire chi ci ascoltava, sdoganando alcune tematiche spesso tabù – racconta Jason – Siamo amici ed abbiamo pensato a qualcosa che potesse ricordare le risate da bar, tra sfottò che si fanno tra chi si conosce da una vita, un po’ in stile Zoo di 105, con cui siamo cresciuti. Ne è uscito qualcosa un po’ sopra le righe, ma oggi possiamo dire di aver raggiunto il nostro scopo. La nostra auto-ironia ci ha dato una marcia in più. Seguirci è facile: negli ultimi anni ormai trasmettiamo in digitale e potete ascoltare scaricando l’App Radio Lupo su Android, oppure con l’app Tunein, da Alexa e Google Home, e da quest’anno anche in diretta video su Twitch, sul canale Radio Lupo Tv”

E prosegue: “Siamo arrivati a Radio Lupo nel 2018 e fin da subito ci siamo sentiti a casa, con speaker e dj che hanno scritto la storia dell’emittente, e che negli anni ’90 ascoltavamo col walkman mentre andavamo a scuola, oggi sono colleghi e soprattutto amici. Siamo fieri di far parte di questa squadra. Certo, come tutti abbiamo dei sogni, e il nostro sarebbe quello di ripercorrere le orme di artisti del calibro di Max Brigante e Danny Virgillo, che dopo gli inizi a Radio Lupo Solitario, ora lavorano nelle migliori radio nazionali.”

Hot Pot, “padella bollente”, tocca qualsiasi tipo di argomento con trasparenza e scioltezza. Di puntata in puntata si alternano ospiti più o meno conosciuti della zona che, oltre ad essere intervistati, si dilettano in due spassose ore di divertimento tra notizie al limite dell’assurdo, gag, scherzi telefonici, quiz truccati e la tanto temuta intervista hot.

“Abbiamo avuto il piacere di avere come ospiti grandi artisti della provincia, e molti altri li avremo prossimamente: Deejay, musicisti, sportivi, influencer, tiktoker, ma anche gente comune con lavori a contatto con le persone, chiunque abbia qualcosa da raccontare e voglia divertirsi da noi è il benvenuto. Nel corso degli anni ci siamo tolti tante soddisfazioni, come i 130mila ascoltatori quando abbiamo avuto ospite la tiktoker Madygio’, o come i complimenti di Vittoria e Matteo Shirantensei, la coppia di Varese molto attiva su Onlyfans, che nonostante siano finiti su tutte le tv nazionali, hanno considerato la nostra intervista tra le migliori – conclude – Ma in generale, l’apprezzamento divertito degli ospiti per il format goliardico, unito a quello di chi ci ascolta da casa e dei colleghi stessi, ci riempie di gioia.”