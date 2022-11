Il Natale di Saronno tra luminarie artistiche e spettacoli itineranti. Succi: “Sarà un natale sfavillante”

Sono tre i progetti di illuminazione delle piazze pubbliche cittadine che a partire da mercoledì 1 dicembre illumineranno con luci e colori il centro di Saronno, contribuendo a creare un’atmosfera natalizia. Si tratta dei cilindri luminosi, raffiguranti gli affreschi del Santuario della città, che verranno installati nelle piazze San Francesco e Santuario e di un progetto didattico realizzato da una studentessa dell’Accademia delle Belle Arti di Brera.

Il progetto di illuminazione delle tre piazze si andrà ad aggiungere alle luminarie predisposte dal Duc di Saronno, all’albero di Natale presente in piazza Libertà, all’illuminazione della facciata di Villa Gianetti e agli archi luminosi, contenenti un messaggio di augurio, che verranno installati nei cinque quartieri della città. «Ci sarà la massima attenzione dal punto di vista dei consumi energetici – ha assicurato il sindaco Airoldi -. Saranno utilizzate luci a led di ultimissima generazione, quindi con il più basso consumo possibile di energia elettrica. Stiamo inoltre pensando, insieme ai commercianti, ad un periodo di accensione limitato delle luminarie, probabilmente dalle 17 alle 24».

In foto da sinistra a destra: Laura Succi, Gigi Biffi, Ivano Buffetti, Cristiana Fioretti, Sofia Banfi e Augusto Airoldi

A presentare luminarie ed eventi pubblici in programma a Saronno per il Natale 2022, questa mattina in Comune il sindaco Augusto Airoldi e la vicesindaco Laura Succi, insieme a quanti hanno collaborato al progetto: il presidente della Pro Loco Gigi Biffi, dall’Accademia delle Belle Arti di Brera la studentessa Sofia Banfi e la professoressa Cristiana Fioretti ed Ivano Fusetti del centro Fusetti di Saronno.

Presente alla conferenza stampa anche Giordano Romano, procuratore della società Saronno Servizi S.p.A. Novità è infatti che gli eventi natalizi saranno realizzati in coordinazione con l’azienda saronnese di gestione dei servizi pubblici locali, come ha spiegato il sindaco Airoldi: «È una delle cose che avevamo anticipato in occasione dell’approvazione della delibera riguardante Saronno Servizi». Il primo cittadino ha anche precisato che la realizzazione del progetto delle luminarie è stato possibile anche grazie alla collaborazione dello sponsor, l’azienda TCI, di proprietà dell’onorevole Gianfranco Librandi.

Dalla collaborazione con Brera un progetto artistico per illuminare piazza Libertà

Il progetto artistico che sarà installato in piazza Libertà raffigura tre strumenti musicali rappresentati all’interno del concerto degli angeli, l’affresco con cui Gaudenzio Ferrari nel ‘500 decorò la cupola del Santuario di Saronno (nella foto di copertina una raffigurazione approssimativa di come sarà il progetto).

È a cura di Sofia Banfi, saronnese 23enne appena laureatasi all’Accademia delle Belle Arti di Brera. Con lei la professoressa Cristiana Fioretti, coordinatrice del progetto e direttrice della scuola di decorazione dell’Accademia di Brera. «Dagli studenti sono stati presentati in totale una decina di progetti e tra questi è stato poi selezionato quello di Sofia – ha spiegato la docente -. Per tutti i progetti abbiamo voluto che si rappresentasse la città di Saronno: i ragazzi hanno studiato la storia della città, l’hanno visitata e hanno elaborato poi idee progettuali legate al territorio. Ringrazio di questa possibilità il Comune di saronno perché non capita spesso che uno studente progetti e che qualcuno poi realizzi quell’idea».

In foto, la docente Cristiana Fioretti e la studentessa Sofia Banfi

«Sarà un natale sfavillante – ha esordito la vicesindaco Succi -. Fin dall’inizio del mio mandato ho desiderato fortemente aprire questa città e metterla in contatto con le realtà culturali più importanti del territorio. Questo progetto di illuminazione mi è particolarmente caro: è un progetto didattico, sviluppato in una classe, con una particolare attenzione su quella che è Saronno, sulle sue specificità e sul suo grande patrimonio artistico».

Gli affreschi del Santuario di Saronno riprodotti in due piazze della città

Piazza Santuario e piazza San Francesco saranno decorate rispettivamente con 14 e 9 cubi luminosi raffiguranti gli affreschi del Santuario di Saronno. Il progetto è a cura del Centro Fusetti presente in città. «È un lavoro fatto da quattro artigiani – spiega Ivano Fusetti -. Le strutture sono realizzate in alluminio».

«Abbiamo scelto di valorizzare i beni culturali presenti a Saronno – ha concluso il sindaco Airoldi -. I corpi illuminati entrano nel patrimonio del Comune perché realizzati su espresso mandato dell’amministrazione comunale, quindi potranno essere riutilizzati. È un tassello del percorso che come amministrazione stiamo proponendo da quando siamo stati eletti due anni fa».

Ad animare il clima natalizio ci sarà infine la rassegna di eventi pubblici “Natale è”, promosso dall’amministrazione comunale, che prevede cinque spettacoli di burattini nei quartieri della città e tre show itineranti per il centro storico con artisti di strada e trampolieri.

QUI IL PROGRAMMA COMPLETO DEGLI EVENTI