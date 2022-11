Il saronnese Silvio Barosso commissario di Azione per la provincia di Varese

È Silvio Barosso il nuovo commissario per la provincia di Varese di Azione. Già coordinatore cittadino del gruppo politico di Saronno, è stato nominato ieri dalla Direzione Nazionale di Azione.

Proprio a Saronno il Terzo Polo di Azione e Italia Viv,a alle elezioni nazionali dello scorso 25 settembre aveva raggiunto il 13,3% dei voti, superando il risultato della Lega saronnese (11,3%) e raggiungendo la sesta migliore performance in provincia di Varese.

“Sono molto onorato della nomina – si legge nella nota del saronnese –. Ringrazio la segreteria regionale e la segreteria nazionale per la fiducia e il sostegno. Nonostante le indubbie difficoltà, il partito in provincia ha saputo governare al meglio la campagna elettorale nazionale, con risultati più che soddisfacenti per il terzo polo. Ringrazio tutti per la collaborazione ed assicuro il mio massimo impegno per traghettare nel migliore dei modi il partito alla prossima stagione congressuale”.

“Una sempre più accentuata attenzione verso le problematiche del territorio ed una sempre più convinta collaborazione con Italia Viva saranno le direttrici principali da seguire nel prossimo futuro – continua Barosso -. Mi appresto a partecipare alla prossima assemblea nazionale di Azione a Napoli, il cui ordine del giorno prevede – tra l’altro – proprio l’approvazione dell’accordo federativo tra i due partiti. Sarà inoltre indetta nei prossimi giorni una riunione tra tutti i tesserati di Azione della provincia di Varese per discutere sia dell’organizzazione del partito che delle nostre future strategie politiche”.