“Immaginiamo via Como”: un incontro del consiglio di quartiere 5 per progettare la nuova via

Il Consiglio di Quartiere 5 che comprende la zona Centro, Biumo Inferiore e Brunella ha organizzato una serata per lunedì 14 Novembre alle 20.45 alla scuola Mazzini di via Como, sull’iniziativa del comune “Piazze Aperte”, che nel loro caso è dedicata alla raccolta ed elaborazione di idee e proposte per rendere più viva e bella Via Como, la via da riqualificare scelta dal consiglio di Quartiere.

La finalità della serata è infatti «Gettare un seme di partecipazione, pensare insieme a come rendere più viva e bella Via Como, e supportare i cittadini che vogliono partecipare al bando Piazze Aperte» che metterà in gara tutti 12 consigli di quartiere per veder finanziato il proprio progetto. Tutti i cittadini sono invitati alla serata, specialmente quelli che frequentano o attraversano spesso la via o abitano nella zona.

Il Consiglio di quartiere del centro ha scelto via Como: «Perché via Como è stata dimenticata dalla città – spiegano – È una via estremamente centrale, che collega le stazioni (che sono oggetto di grandi progetti di rinnovamento) e il centro storico pedonale, è attraversata da una moltitudine variegata di cittadini, ma sono in pochi quelli che la “vivono” veramente. I cittadini, attraverso questo bando, sono chiamati a esprimersi, confrontarsi e immaginare una Via Como diversa che risponda ai loro bisogni».

Tra le prime proposte per Via Como ci sono l’estensione dello spazio per i pedoni: creare una “nuova piazza” utilizzando pavimentazione colorata, personalizzando tutta o una parte della via, e/o trasformando alcune aree di parcheggio a lato della carreggiata in piccoli “salotti” pubblici”. Ma anche l’aumento del verde con nuovi arredi urbani verdi come piante e fioriere.

Il concorso è aperto in particolare ad associazioni no profit attività commerciali che si affacciano direttamente sugli spazi pubblici o insediate nel territorio del Consiglio di Quartiere di riferimento; comitati genitori delle scuole e cittadini attivi, cioè soggetti individuali, o comunque riuniti in formazioni sociali – anche informali, anche esercitanti attività economiche – che in modo personale, spontaneo e gratuito svolgono attività in favore della comunità e dell’interesse generale.