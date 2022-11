Inaugurata a Saltrio la nuova sala studio, i giovani trovano spazio al Centro anziani

E’ stato inaugurato domenica a Saltrio un nuovo spazio per i giovani, che ora se lo desiderano potranno studiare in un ambiente tranquillo con tutto quello che serve.

La nuova sala studio è stata ricavata negli spazi del Centro anziani a Palazzo Marinoni che è anche sede della biblioteca comunale.

«Lo spazio è stato pensato per dare la possibilità a studenti di tutte le età di usufruire di un luogo tranquillo e vicino a casa, corredato da scrivanie con luce indipendente e una connessione internet Wi-Fi free – spiega l’Amministrazione – Un posto per poter preparare al meglio esami universitari o interrogazioni scolastiche e anche per avere l’opportunità di condividere idee e momenti insieme».