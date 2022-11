Incendio boschivo nel Locarnese, vigili del fuoco in azione

La Polizia cantonale comunica che oggi poco dopo le 12.30 in territorio di Loco, in zona Monte Cortascio, è scoppiato un incendio. Per cause che l’inchiesta dovrà stabilire, il rogo si è dapprima sviluppato lungo un prato per poi estendersi al bosco. (Foto di repertorio)

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale di Ascona e della Polizia Città di Locarno, nonché i pompieri di Locarno, del Corpo pompieri Valle Onsernone e del Corpo pompieri di Montagna Melezza, coadiuvati da due elicotteri.

Le operazioni per circoscrivere il rogo sono in parte tuttora in corso. Le fiamme hanno interessano una superficie di circa 4 ettari. Non si segnalano persone ferite o intossicate. Per consentire le operazioni di spegnimento e agevolare il transito dei veicoli di soccorso, tra Loco e Mosogno si circola a traffico alternato.