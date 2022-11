Incendio a Milano zona “Inganni“, 4 feriti, 3 sono vigili del fuoco

Incendio appartamento ore 15 e 30 circa in via Valdagno 5 a Milano, in zona Inganni. Le fiamme sono scoppiate in un palazzo di 4 piani. Trasportata in codice rosso la proprietaria al Fatebenefratelli, il nipote era sul balcone salvato con l’autoscala.

Tre vigili del fuoco hanno riportato ustioni di primo grado ricoverati in codice verde. In tutto sul posto hanno operato 6 mezzi dei vigili del fuoco.

L’incendio ancora nel tardo pomeriggio era in fase di spegnimento il palazzo è stato evacuato in attesa di verificare i danni.