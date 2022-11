Incidente sulla strada tra Brinzio e Rancio Valcuvia

Incidente stradale a metà pomeriggio di domenica sulla provinciale 62, tra Brinzio e Rancio Valcuvia.

Un’auto è finita quasi fuori strada, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del veicolo e per aiutare gli occupanti a uscire.

Il 118, intervenuto con ambulanza dell’Sos Cunardo, ha soccorso due persone, un 36enne e un 46enne. Nessuno dei due, nonostante l’impatto violento, è in pericolo di vita.