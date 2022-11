Incontro con Slow Food Varese sulla fermentazione

La fermentazione è quel processo chimico che consente di liberare l’energia contenuta nello zucchero glucosio, per renderla utilizzabile, ed è in genere intrapresa da lieviti e batteri in assenza d’ossigeno. Si tratta di un procedimento antico, utilizzato per secoli per conservare più a lungo i cibi. A prima vista, ingerire un cibo o una bevanda scaturita dall’azione di microrganismi non sembra certo rassicurante. In realtà non è così: gli effetti positivi sul nostro corpo sono numerosi. I cibi e le bevande fermentate, infatti, facilitano la digestione e garantiscono il benessere dell’apparato digerente: questo perché essi contribuiscono ad aumentare il numero di batteri “buoni” che transitano nel nostro intestino, contribuendo quindi alla sua regolarizzazione.

Attorno ai fermentati è nata una sperimentazione che intreccia esperienza in cucina, studi di nutrizionismo, pratica agricola e processi artigianali rivolti a una rivalutazione dei batteri e a beneficio di quello che è un regime salutare, un’arte culinaria, una pratica di conservazione del cibo, un’avventura multiculturale, dell’attivismo, un percorso spirituale o l’interconnessione tra tutte queste cose. Curiosi di approfondire questa conoscenza, Slow Food della Provincia di Varese propone giovedì 24 novembre 2022 presso lo Spazio Soci della COOP di Varese un incontro con alcuni protagonisti della fermentazione.