Infrasettimanale d’alta quota al PalaBorsani: la Futura ospita Olbia

La difficile vittoria al tiebreak su Lecco della scorsa domenica è già in archivio: la Futura Volley Giovani si è preparata ora per il secondo turno infrasettimanale della Serie A che vede le biancorosse di Busto Arsizio opposte alla Volley Hermanea Olbia.

Un duello d’alta quota quello che andrà in scena mercoledì 23 (ore 19 per ragioni logistiche) al PalaBorsani di Castellanza: le sarde sono infatti terze in classifica (insieme a Sassuolo e Cremona) con 11 punti e quattro vittorie all’attivo. La Futura è avanti due punti e una posizione: seconda a quota 13 e un successo in più delle ospiti.

Match dunque tutto da gustare nel quale le ragazze di Amadio dovranno fare attenzione all’esplosività dell’attacco biancoblu che nell’ultimo turno ha stroncato 3-0 Albese e ha messo a terra sino a ora 361 punti con 42 muri e 19 servizi vincenti.

La confermata Miilen, l’argentina Bulaich Simian (prelevata da Catania), la novarese Tajé e la palleggiatrice Bresciani sono gli elementi di maggior spicco della rosa di Olbia; Busto invece dovrà nuovamente fare a meno di Arciprete e Pandolfi che però stanno già lavorando a parte per accelerare il rientro.