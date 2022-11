Intasati tutti i PS dell’Asst Sette Laghi, scatta il livello massimo del piano contro il sovraffollamento

Giornata molto difficile nei pronto soccorso dell’Asst Sette Laghi. Al Circolo di Varese, ma anche al Galmarini di Tradate, al Causa Pia Luvini di Cittiglio e persino al Confalonieri di Luino l’affollamento è stato molto intenso. In tutta l’azienda è scattato il livello massimo del piano di sovraffollamento dei PS con blocco dell’attività programmata peer poter liberare i letti.

Al Circolo di Varese, il tasso di sovraffollamento ha raggiunto l’apice con 81 pazienti in cura e 32 in attesa. Tra quelli visitati 3 erano in gravi condizioni, 48 in condizioni serie ( codice giallo), 30 con sintomi lievi mentre tra le persone da visitare si registravano 26 persone in codice verde, due in codice bianco ( accesso improprio) e 4 in codice giallo. A metà mattina, la medicina di Varese aveva ricoverato 20 pazienti in attesa nella barellata del PS.

Il problema riguarda tutti i reparti di emergenza italiani: non sono nuove le difficoltà all’indomani del weekend ma l’impennata dell’influenza con i casi covid in aumento stanno mettendo a dura prova la tenuta del sistema .