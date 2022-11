Intervento dei vigili del fuoco a Castronno per un incendio al tetto di una palazzina e a una legnaia

Incendio attorno alle 19 di oggi, mercoledì 17 novembre a Castronno. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Confalonieri per un incendio scoppiato un un’abitazione e in una adiacente legnaia.

Sono intervenute le squadre di Varese con un’autopompa e un autobotte. Gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. L’incendio ha parzialmente interessato la copertura dello stabile.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato che il rogo interessare tutta la copertura.