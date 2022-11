Isole moderne, marciapiedi nuovi e il muretto in sasso: Gavirate rifà via Garibaldi il salotto del centro

Verrà inaugurata il prossimo 4 dicembre via Garibaldi a Gavirate. Un evento pensato per sottolineare il restyling della via principale del centro cittadino. « Volevamo fare qualcosa di innovativo che desse un volto nuovo al cuore di Gavirate – spiega il vicesindaco Massimo Parola – Con l’ufficio tecnico abbiamo pensato di apportare alcune modifiche così da svecchiare l’aspetto. Ora, credo, che i commercianti possano essere soddisfatti. Stiamo per completare un salotto accogliente e ampio, garantendo la piena accessibilità».

Galleria fotografica Più moderna e spaziosa: nuovo look per via Garibaldi a Gavirate 4 di 11

Sono state create delle isole di sosta, in pietra, per offrire spazi di aggregazione e ritrovo. È stato rifatto il muro di contenimento utilizzando la pietra di Gavirate. È stato sistemato il pavé : « Era un impegno che, come amministrazione, avevamo assunto – ricorda Parola – e, al di là di nuovi insediamenti commerciali, il salotto cittadino è stato rimesso a nuovo, è accogliente e moderno».

Per completare il cantiere manca il completamento del muretto e la sistemazione di alcuni punti del pavé. Dalla prossima settimana, gli ambulanti del mercato cittadino al venerdì dovrebbero poter tornare a sistemarsi nella via rifatta. L’intervento è costato circa 400.000 euro di cui 350.000 per il nuovo marciapiedi e 50.000 per le opere di manutenzione.