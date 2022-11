Istituto Don Rimoldi di Varese e Lions Club Insubria insieme per il progetto Kairos per superare gli stereotipi

È stato consegnato questa mattina, lunedì 14 novembre, all’Istituto Don Rimoldi di Varese il materiale del progetto Kairos.

Il progetto si articola in un percorso organizzato in tre moduli, ciascuno per ogni anno del triennio, per affrontare la tematica della sensibilizzazione all’integrazione “al contrario”, partendo da una riflessione sugli stereotipi e pregiudizi per arrivare agli articoli della Costituzione e, per i docenti che vogliano, ad un percorso sui Diritti Umani. Il tutto è preceduto da un glossario di termini che favoriscono l’inquadramento concettuale.

Il focus è puntato sulle peculiarità dell’individuo e sulle caratteristiche di ciascuno come portatore di specificità e ricchezza che contrasta con lo sviluppo di atteggiamenti dettati da idee preconcette che precedono l’effettiva conoscenza dell’individuo: lo stereotipo appiattisce la specificità del singolo, categorizzandolo e misconoscendone le differenze.

Presenti la dirigente del comprensivo Luisa Oprandi e del docente Cosimo Bufano che hanno ringraziato per l’importante collaborazione. Per il Lions Club Insubria, Distretto 108 lb1 – II^ Circoscrizione –Zona A hanno partecipato Giancarla Mantegazza e Linda Casalini.

Ha portato il saluto dell’ufficio scolastico la prof.ssa Paola Campiotti.