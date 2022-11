L’11esima edizione di Glocal, il colpo alla banca di Samarate e Filmstudio 90 nel podcast del 2 novembre

Le notizie di giovedì 3 novembre:

L’informazione riflette sul proprio ruolo e riparte da Varese con Glocal

Sul sito www.festivalglocal.it è iniziato il countdown per l’inizio di Glocal, il festival del giornalismo organizzato da VareseNews, in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, il Consiglio Regionale della Lombardia, ANSO – Associazione Nazionale Stampa Online – e Camera di Commercio di Varese. Dal 10 al 12 novembre Varese si prepara ad ospitare tre giorni di incontri, con oltre 40 appuntamenti e più di 110 relatori provenienti da tutta Italia per un edizione, l’undicesima, che pone al centro del dibattito il tema dei “limiti”. Un’occasione per fermarsi a riflettere sul ruolo dell’informazione, ma anche per un’occasione di formazione e di incontro per giornalisti, professionisti del settore e non solo dove si parlerà di attualità e futuro. Spazio poi ai giovani studenti con il laboratorio BlogLab, alla presentazione di libri e molto altro, così come ha sottolineato anche l’assessore di Regione Lombardia, Francesca Brianza durante la conferenza stampa che si è tenuta la Pirellone.

Colpo fallito al Bancomat a Samarate, i ladri abbandonano l’esplosivo

Sorpresi dal prete dell’oratorio, i ladri sono costretti a interrompere a metà il furto notturno al Bancomat. È successo a Samarate, vicino a Malpensa, e il “lavoro” lasciato a metà ha creato un bel po’ di scompiglio: costretti alla fuga, i ladri hanno lasciato sullo sportello bancomat in pieno centro la carica esplosiva con cui intendevano scardinare la macchina per rubare i soldi. In via Vittorio Veneto sono intervenuti così carabinieri, vigili del fuoco e gli artificieri della polizia di Stato, arrivati da Malpensa. L’allarme è durato oltre tre ore, dall’alba alle 10 e mezza del mattino

Bambino di 4 anni investito a Crosio della Valle

Grave incidente a Crosio della Valle dove un bambino di 4 anni e una donna di 55 anni sono stati investiti da un furgone, all’ingresso del paese. La polizia stradale sta ricostruendo la dinamica dei fatti e sta ascoltando anche i testimoni dell’incidente, tra i quali gli operai che stavano lavorando nelle case vicine. Il bambino dopo l’investimento è stato sbalzato per diversi metri di distanza, riportando un trauma cranico e un trauma al volto. Il piccolo è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice rosso. Assieme a lui una donna di 55 anni, che ha riportato traumi minori agli arti inferiori ed è stata portata all’ospedale di Circolo di Varese. Sul posto, oltre la polizia stradale, anche la polizia locale e numerosi mezzi di soccorso.

Filmstudio 90 di Varese lancia il tesseramento 2023: “Diventate attori culturali della vostra città”

Una piccola realtà che da oltre 30 anni promuove la cultura cinematografica a Varese, realizzando grandi cose. Filmstudio 90 non si ferma e oltre a presentare un ricco programma di appuntamenti per la fine del 2022 e per tutto il 2023, lancia la nuova campagna di sottoscrizione all’associazione. Un’occasione per partecipare attivamente a eventi e per avere sconti, ma soprattutto per sostenere una realtà culturale unica in provincia e non solo, così come spiega il suo fondatore Giulio Rossini.

Il postino azzurro bussa due volte alla porta della Pallacanestro Varese. Il commissario tecnico della nazionale di basket, ovvero Gianmarco Pozzecco che da queste parti ha sempre un ascendente particolare, ha convocato in azzurro sia Tomas Woldetensae sia il pivot Guglielmo Caruso.I due giocatori della Openjobmetis faranno parte di un gruppo di 18 atleti tra i quali saranno scelti i 12 che affronteranno la Spagna e la Georgia in due partite valide per le qualificazioni ai Mondiali del 2023. La prima partita sarà a Pesaro contro le Furie Rosse, campioni del mondo e d’Europa in carica venerdì 11 novembre, la seconda a Tbilisi lunedì 14. In teoria, negli stessi giorni, anche Justin Reyes potrebbe aggregarsi alla Nazionale di Portorico, ma l’infortunio muscolare che lo ha tenuto fermo domenica scorsa con Treviso dovrebbe portare l’ala a declinare la convocazione.

