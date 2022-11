La banda del pallone porta un laboratorio di fumetto alla libreria Potere ai bambini

Matteo e i suoi scendono in campo! In occasione della nuova uscita de “La banda del pallone. Le Leggende del Fut Rua” (Tunuè) gli autori Loris De Marco ed Enrico Nebbioso Martini faranno visita alla libreria Potere ai bambini di via Robbioni a Varese sabato 19 novembre e, a partire dalle ore 14, terranno un laboratorio di fumetto gratuito aperto a tutti, bambini e bambine, ragazzi e ragazze, dai 7 anni in su.

Forse non lo sapete ma esiste un gioco che è dentro ognuno di noi tanto che ogni lingua ha trovato un modo per chiamarlo. Street soccer, balon, pallastrada… fut rua. É un modo per scappare dal traffico cittadino tuffandoti in un mondo fatto di sogni e sudore dove l’amicizia è più forte di ogni paura, dove la passione vince ogni sfida.

Ingresso gratuito con prenotazione a info@potereaibambini.it.

Età consigliata: dai 7 anni in su.

LORIS DE MARCO

Loris De Marco nasce a Milano, frequenta la Scuola del Fumetto della stessa città. Collabora con diverse aziende per la realizzazione di illustrazioni, storyboard e concept. Esordisce nel mondo del fumetto disegnando delle storie brevi nell’autoproduzione (Cyrano), come colorista collabora con Greta Xella nelle storie realizzate per Renbooks, Effequ, e Attaccapanni Press. Appassionato di calligrafia, realizza logotipi e titoli per libri e giochi (Karmapolis, Bocca a forma di cuore, Historia).

ENRICO NEBBIOSO MARTINI

Enrico Nebbioso Martini, nato in provincia di Verona, è da anni attivo come scrittore e sceneggiatore. Ha fondato Cyrano Comics, uno dei più longevi gruppi di autoproduzione in Italia. Collabora con diverse realtà editoriali come Noise Press, Weird Comic, Shockdom, Reika Manga e Tunué. Scrive per la pubblicità e la narrativa, partecipando a diverse antologie di racconti.