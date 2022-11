La cocaina in garage, le pagelle alle scuole e l’influenza che galoppa nel podcast del 29 novembre

Le notizie di martedì 29 novembre:

L’estate scorsa gli trovarono in casa circa 80 grammi di cocaina e per quel reato è stato condannato a soli 8 mesi di reclusione. I giudici del tribunale di Varese hanno ritenuto il quantitativo di stupefacente contenuto in ovuli e custodito nel garage di una casa di Porto Ceresio di lieve entità. L’imputato è difeso dall’avvocato varesino Corrado Viazzo il quale sostiene che la sentenza di Varese rappresenti quasi un unicum a livello italiano per via del quantitativo di droga trovato in possesso dell’imputato: «La tendenza della Cassazione fino ad oggi era di considerare lieve entità un quantitativo non superiore ai 20 grammi, ha specificato il difensore. La norma applicata prevede infatti pene severe, che vanno da sei a venti anni e con la multa da 26.000 a 260.000 euro, pene attenuate, appunto, in caso di lieve entità.

Ennesima truffa ai danni di una donna anziana. È accaduto a Vedano Olona dove un uomo, di circa 30 anni, ha avvicinato la sua vittima con modi gentili e l’ha convita che ci fossero problemi con l’acqua di casa, invitandola a riporre soldi e gioielli nel frigorifero mentre lui interveniva sull’impianto. Dopo aver spruzzato nell’appartamento una sostanza irritante il ladro ha rubato tutto quello che la signora pensava di aver messo al sicuro e si è dileguato. Gli agenti della polizia locale, avvertiti dalla vittima sono giunti sul posto ma del malfattore non c’era più traccia.

È stato pubblicato Eduscopio, l’osservatorio della Fondazione Agnelli che valuta le scuole italiane sulla base del successo post diploma dei loro studenti. Tra i percorsi che portano all’università guidano la classifica i licei Grassi e Legnani di Saronno, Ferraris di varese e Curie di Tradate. Tra le scuole che meglio preparano al mondo del lavoro emergono il Facchinetti di Castellanza, il Falcone di Gallarate, il Parma e lo Zappa di Saronno

L’impennata di casi di influenza registrati in Lombardia ha fatto scattare l’allarme all’assessorato al Welfare di regione Lombardia. L’assessore Bertolaso ha fatto il punto della situazione. Dallo scorso 26 novembre, la Lombardia ha aperto a tutti i cittadini la possibilità di vaccinarsi contro la malattia di stagione. Attualmente la copertura vaccinale raggiunta, tra le categorie considerate più a rischio è del 13,6%. Solo gli over65 hanno raggiunto quota 36%, ben distante dal 75% considerato l’obiettivo ottimale per evitare conseguenze gravi

Tempo di consuntivi per Orgoglio Varese, il pool di aziende radunato dal 2019 da Rosario Rasizza, amministratore delegato di Openjobmetis spa, con l’intento di dare un aiuto finanziario a molteplici realtà sportive del territorio. In questi quattro anni di attività, Orgoglio Varese ha raccolto e distribuito un totale di 733mila euro, la maggior parte dei quali finita nelle casse della Pallacanestro Varese, 634mila euro. D’altra parte era stata proprio la società biancorossa il motore principale di questa iniziativa arrivata oggi a raccogliere una trentina di aziende aderenti.

Come di consueto anche quest’anno, accanto alla donazione di 105mila euro per il basket, Orgoglio Varese ha distribuito soldi e risorse a esperienze di altro tipo. Lo scooter è andato alla Ju Green, squadra di ciclismo femminile basata a Gorla Minore. Un motociclo utilizzato dagli allenatori per accompagnare le giovani atlete nel corso delle sedute di allenamento su strada. È invece di 2.500 euro il contributo fornito alla Nuova Atletica Varese che si occupa di atletica leggera femminile, alla polisportiva MA.GO. che ha riunito le società di basket di Marnate e Gorla Maggiore e all’HC Varese 77, ovvero il settore giovanile dell’hockey cittadino. Infine il pool di imprese ha sostenuto con 5.000 euro l’iniziativa Ride To Donate, una pedalata di tre giorni che ha poi raccolto attraverso un crowdfunding oltre 18mila euro da destinare alla lotta alle leucemie nel nome di Luca Gaspari, commerciante varesino scomparso nello scorso giugno.

