Per la Colletta Alimentare 1700 chili di aiuti in Lombardia, Varese seconda provincia per raccolta

Varese è stato un elemento importante della 26° Giornata Nazionale della Colletta Alimentare.

Grande è stata infatti la disponibilità e l’entusiasmo dei volontari e tante le testimonianze di persone che hanno donato in oltre 1.700 punti vendita in tutta la Lombardia circa 1.700 tonnellate di alimenti che verranno distribuite a più di 220.000 persone in stato di bisogno assistite dalle oltre 1.140 strutture caritative partner di Banco Alimentare della Lombardia: Varese si è “classificata” seconda per raccolta nelle province con più di 200 tonnellate, seconda solo a Milano. La raccolta complessiva in Italia è stata di circa 6.700 tonnellate.

«Anche quest’anno la Giornata della Colletta – afferma Dario Boggio Marzet, Presidente di Banco Alimentare della Lombardia – è stata un momento di grande partecipazione e sostegno nella gioia dell’incontrarsi per donare una spesa a chi è meno fortunato. Un gesto semplice e concreto condiviso da oltre 40.000 volontari e tantissimi donatori che vogliamo ringraziare sentitamente per la partecipazione nonostante la congiuntura economica particolarmente difficile. Le circa 1.700 tonnellate di alimenti raccolti permetteranno a Banco Alimentare ed alle Strutture Caritative partner di distribuire quasi 3 milioni e mezzo di pasti, un grande aiuto in un momento di crescita del bisogno alimentare ed una testimonianza concreta di solidarietà e del desiderio di bene presente nella società. Tutto questo ci sprona a continuare il nostro quotidiano lavoro di raccolta e distribuzione delle eccedenze nella filiera agroalimentare. Ma anche ad invitare tutti a proseguire la Colletta online sulle piattaforme Amazon, Carrefour, Easycoop e Esselunga: un’ulteriore occasione per aiutarci ancora a sostenere chi si trova in difficoltà».

Chili di donazioni raccolti in Lombardia: la classifica per province

MILANO 598.286

VARESE 201.246

BERGAMO 171.130

BRESCIA 169.781

MONZA BRIANZA 167.478

COMO 117.684

LECCO 66.555

SONDRIO 54.111

CREMONA 52.877

PAVIA 45.122

VERBANIA 31.657

LODI 24.073