La Collezione di Natale 2022 firmata Luca Barra è protagonista della nuova campagna

Luca Barra Gioielli presenta la Collezione di Natale 2022 con un’importante campagna televisiva, in onda sulle reti Mediaset a partire dal 27 novembre. L’iniziativa è stata pianificata in ottica crossmediale attraverso contenuti digital, attività di influencer marketing e special experience offline per aumentare la brand awareness.

Alla base dello spot vi è un approccio che evolve il posizionamento del brand in ottica ancor più autentica ed intensa. Ruota intorno alla celebrazione dell’amicizia, della famiglia e del ritrovo, puntando a rafforzare il rapporto con i consumatori.

Il video, in formato 15 secondi, non si limita a presentare le ultime news relative ai prodotti. Bensì, racconta in modo caldo e sincero tutta la gioia che si prova nel condividere i momenti più importanti della vita in compagnia. Un respiro che diventa sorriso: è questo il Natale Luca Barra. È fatto di tempo trascorso con i propri cari, di luce e magia che vanno a comporre un’atmosfera calda, elegante e raffinata, resa ancor più gradevole da una colonna sonora avvolgente ed emozionante.

Non è quindi un caso che sia il quadrifoglio il simbolo principale dei bijou presenti nello spot. Il brand, infatti, mira a trasmettere un messaggio di speranza e ad infondere coraggio per riuscire a diventare chi si vuole essere. Un augurio di buona fortuna legato alle relazioni, alla vita e ai buoni propositi per il 2023.

“Il meglio deve ancora venire”. È questa la frase che si legge sul bracciale donato alla protagonista della campagna. Un vero e proprio amuleto portatore di un messaggio magico, che sprona al desiderio di costruire sogni che alimentino la speranza e riempiano la vita.

Raffinate collezioni di bijou per raccontare i momenti più preziosi della vita

Luca Barra, brand giovane e competitivo attivo nel mercato dei bijou easy to wear dedicati a donna e uomo, dà forma a gioielli che coniugano stile, contemporaneità e attenzione verso le ultime tendenze del settore. L’esperienza d’acquisto si avvale di oltre 1.200 rivenditori in Italia e 15 store monobrand, a cui si aggiunge l’e-commerce www.lucabarra.it. Tante opzioni per un’offerta unica.

I protagonisti del catalogo sono gioielli dal design Made in Italy, espressione di un raffinato equilibrio tra qualità e prezzo. Qualche esempio? Bracciali, charms, collane uomo e donna, cavigliere, anelli, orecchini e orologi.

Lo store digitale dispone di un’intera sezione dedicata alle idee regalo, soluzioni pratiche per chi vuole fare centro nel cuore delle persone care. Per quanti vogliono approfittare del massimo risparmio, invece, è disponibile la sezione Outlet, dove sono raccolti articoli in sconto, con un taglio dei prezzi del 50%.

Le creazioni Luca Barra, del resto, rappresentano una ricercata sintesi in cui contemporaneità e dinamismo si fondono con il desiderio di mettersi in evidenza ed essere alla moda, senza scadere nella banalità dell’eccesso.

Digita www.lucabarra.it e scopri gioielli dal design Made in Italy che regalano emozioni.