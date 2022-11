La Cri di Busto Arsizio compie 120 anni e fa festa, aspettando la nuova sede

“Inaugurazione di un posto di soccorso della Croce Rossa Italiana. Il giorno 9 corr., alle ore 14, si farà in Busto Arsizio ed alla Villa Teresa li-naugurazione del posto di soccorso (am- bulanza di montagna N. 45) della Croce Rossa Italiana. L’istituzione di questo posto di soccorso va dovuta all’iniziativa del rag. prof. Giuseppe Canziani”.

Così scriveva La cronaca Prealpina nei giorni precedenti al 9 novembre del 1902 data in cui si inaugurava a Busto Arsizio il primo posto di Pronto Soccorso della Croce Rossa Italiana. La prima sede aveva trovato posto presso Villa Teresa della Famiglia Canzani di Via Palestro 16 ad opera del Dott. Giuseppe Canzani, medico che divenne Presidente della Scuola Samaritana mentre al figlio Pietro, fu affidata la presidenza del Sottocomitato CRI di Busto A.

Erano gli anni del primo Novecento dove l’industria ebbe una parte importante nella storia cittadina e gli industriali animati da azioni filantropiche beneficavano con opere sociali la città bustese, ivi comprese tra le altre, la Croce Rossa e l’Ospedale cittadino. E’ con questa motivazione che il Comitato della Croce Rossa di Busto, presieduto da Simona Sangalli, celebra il 120 anni di fondazione con eventi che ricordano i momenti salienti della vita di Croce Rossa nella realtà cittadina. La presentazione si è svolta questa mattina, sabato, nella sede di via Castelfidardo alla presenza di Simona Sangalli, presidente del Comitato di Busto Arsizio da 15 anni, insieme a Giulio Turconi vicepresidente e Dennis Maffei, responsabile della comunicazione.

L’evento è patrocinato dall’Amministrazione comunale e le seguenti iniziative aperte alla cittadinanza sono le seguenti:

⁃ Mercoledì 9 novembre ore 16,00 apposizione di una targa commemorativa a Villa Teresa Via Palestro 16, prima sede del Sottocomitato di Croce Rossa, oggi sede ASDA. La targa ricorderà la Villa come luogo della memoria.

⁃ Giovedì 10 novembre ore 21,00 Concerto al Teatro Sociale dell’Ensemble Borsound 1919, Orchestra di fiati e percussioni accompagnata dal Coro di Laura Pizzoli e diretti dal M° Rodolfo Guerra sotto la direzione artistica di Fabio Buonarota. Il programma prevede musiche di largo ascolto di autori noti quali Morricone, Santana, Beatles, Cohen, Miller ….. Durante il Concerto verranno assegnati i riconoscimenti ai Dipendenti, Volontari e Infermiere Volontarie che durante la pandemia COVID sono stati impegnati in un servizio.

⁃ Venerdì 11 novembre ore 18,00 Fiaccolata con partenza da Via Palestro, passando per Villa Ottolini, poi davanti alla Sede di Via Castelfidardo e fino alla nuova sede di Via dei sassi ang. Via Savona con la partecipazione di Volontari CRI, amici e simpatizzanti. Chiunque può partecipare, segnalando il proprio nominativo allo 0331.685050 e/o alla mail info@cribustoarsizio.com

⁃ Sabato 12 novembre, ore 10,30 presso Sala Tramogge dei Molini Marzoli Convegno “Un passo nella storia con uno sguardo al futuro” i 120 anni della Croce Rossa a Busto Arsizio a cura dei Cultori di Storia del Comitato e con la partecipazione dello storico locale Roberto Albè. In quell’occasione saranno proiettate immagini inedite della storia del Sottocomitato e presentati i vari momenti che hanno caratterizzato la vita del Comitato di Croce Rossa in città. L’evento è aperto a tutti. Ore 16 presentazione nuova sede in via dei Sassi, ang. Via Savona e benedizione di una nuova autoambulanza offerta dall’Associazione AVUULS con la partecipazione del Vice-Presidente Nazionale Dott. Rosario Valastro che onora il Comitato della sua presenza.

E’ con questo spirito che il Comitato CRI di Busto Arsizio si accinge a festeggiare questo importante anniversario, alla luce dei documenti che attestano la veridicità della storia, la cui data di fondazione, fino allo scorso anno, veniva fatta risalire al 1905. La Presidente del Comitato CRI Simona Sangalli auspica che le iniziative in programma siano partecipate non solo dai Volontari, Dipendenti e Infermiere Volontarie in servizio (in tutto oltre 630 persone), ma anche appello da chi in passato ha fatto un percorso in Croce Rossa e possa unirsi a festeggiare questo importante momento di ricordo che ha decretato la lunga storia della Croce Rossa a Busto Arsizio. L’invito alle manifestazioni è esteso alle autorità, alle Associazioni e alla popolazione che desidera partecipare ai vari eventi. Su www.CriBustoArsizio.it si trovano tutte le informazioni sugli eventi e anche le coordinate bancarie per effettuare donazioni a favore della nuova sede che si sta realizzando in via dei Sassi, angolo via Savona. La nuova sede, ancora in fase di cantiere, prevede un grande capannone per il ricovero dei mezzi (che può essere utilizzato anche come ricovero o come spazio per il pranzo di Natale), uffici, aula magna, una parte con tre ambulatori che forniranno assistenza sanitaria a costi calmierati per persone in difficoltà economica. Recentemente sono state fatte modifiche progettuali in base all’esperienza covid che ne hanno allungato i tempi di realizzazione. Spazio dedicato anche alla consegna dei pacchi alimentari, servizio che da tempo la Croce Rossa effettua a favore delle fasce fragili.