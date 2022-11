“La donna e la nuova aurora della felicità”, ad Albizzate l’ultimo appuntamento di “Valbossa IN Rosa”

Si avvia alla conclusione la quarta edizione di “Valbossa IN Rosa“, manifestazione benefica tesa alla sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno. Domani, domenica 6 novembre, con inizio alle ore 11.30, nella sala Reni del Municipio di Albizzate, è infatti prevista la premiazione del concorso fotografico “La donna e la nuova aurora della felicità” abbinata al premio Carla Colli. Fra le 39 opere esposte, saranno premiate le prime tre scelte dalla giuria tecnica, le prime tre scelte dalla giuria popolare e le quattro selezionate e segnalate dal magistrato e scrittore Giuseppe Battarino.

La partecipazione all’evento è libera a tutti. Nella stessa sala, è in esposizione anche la mostra “Why me? Why now?” di Antonella Civera. L’edizione di quest’anno di Valbossa IN Rosa, organizzata da IN Valbossa aps (associazione di promozione sociale con sede ad Azzate, in via Piave 170), è patrocinata dalla Provincia di Varese e da 24 Comuni: Albizzate, Arsago Seprio, Azzate, Biandronno, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate, Caronno Varesino, Casale Litta, Castronno, Cazzago Brabbia, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, Inarzo, Jerago con Orago, Lozza, Mercallo, Morazzone, Mornago, Sumirago, Ternate e Vergiate. Nel frattempo, nella sala consiliare del Municipio di Azzate, è ancora in corso la mostra di opere degli artisti Giorgio Bernasconi, Fausto Bianchi Enrico Brunella, Carlo Malnati, Silvio Monti, Maria Letizia Palamà, Erminio Poretti, Stella Ranza, Vito Scamarcia, Alessio Schiavo e Vittorio Tavernari. Acquistando una delle opere si contribuisce alla raccolta fondi per la borsa di studio dell’Istituto Besta di Milano intitolata alla memoria della ricercatrice e immunologa azzatese Pia Bernasconi, scomparsa due anni fa a causa di un tumore al seno.