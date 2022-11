La Festa del Cioccolato torna ad animare le vie del centro storico di Inarzo

Domenica 20 novembre 2022, dalle ore 10 alle ore 18, a Inarzo torna la Festa del cioccolato.

Le bancarelle veranno posizionate per le vie del centro storico (per l’occasione chiuse al traffico), alcune saranno “a tema natalizio”, altre “a tema” cioccolato per fare il pieno di leccornie.

Non mancheranno i gonfiabili per fare divertire i più piccoli.

La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco di Inarzo con il Patrocinio del Comune di Inarzo.

CONTATTI

Pro Loco di Inarzo

@: proloco.inarzo@yahoo.it

Sito | Facebook