La Festa di San Martino a Varese arriva alla trentaduesima edizione

L’annuale Festa di San Martino arriva alla sua trentaduesima edizione, un evento che ogni anno rilancia un’importante messaggio di condivisione e solidarietà: “Quest’anno è particolarmente attuale – ha spiegato Alessandro Milani, Presidente del Comitato di San Martino – E’ in corso una guerra che sta comportando moltissimi problemi per tante persone e se non ci fosse la solidarietà ci sarebbero gravi ripercussioni. La nostra festa è diventata sempre più importante, anno per anno, e più andiamo avanti più ci accorgiamo di quanto noi che siamo più fortunati possiamo fare tanto per chi ha davvero bisogno”.

Venerdì 11 novembre, verrà celebrata la Santa Messa Solenne alle 9:30, mentre alle 16 ci sarà il Santo Rosario, presso la Chiesa di San Martino, che rimarrà aperta tutto il giorno, dove sarà possibile acquistare il dolce Martino, preparato come ogni anno dalla pasticceria Maculan e le rose benedette.

Domenica 13 si terrà la festa tradizionale: dalle 10 alle 18 ci sarà il mercatino organizzato grazie ad associazioni degli Hobbisti, per il quale sono state selezionate alcune associazioni no profit della Provincia di Varese. Una novità di quest’anno è il Mercatino dei Bambini Generosi: tutti i bambini che vorranno potranno esporre e vendere i loro giocattoli e lasciare una parte del ricavato alle opere di solidarietà della Parrocchia. Per iscriversi è necessario inviare una mail all’indirizzo segreteria@23eventi.it entro giovedì 10 novembre.

Dalle 10 alle 12. 30 e dalle 14.30 alle 17 ci saranno laboratori creativi, l’immancabile Truccabimbi e due spettacoli del Mago Andrea, alle 11 in piazza dei bersaglieri e alle 15 in Sala Montanari. Alle 11:30, esibizione di danze country a cura di Chaltrones Original Country.

Alle 16 inizierà la tradizionale sfilata a cavallo di San Martino, realizzata grazie a F.M. Horse Dream Farm, accompagnata dal corpo musicale Libertà della Rasa. La chiusura della festa, alle 17, avverrà in Sala Montanari, con l’illustrazione dei quadri di Mario Alioli, a cura di Giuseppe Caffarelli e il gruppo teatrale Intervallos, il tutto accompagnato dalla musica dal vivo dei ragazzi del Liceo Musicale di Varese. Alle 18 si terrà la Santa Messa in Latino.

“Vogliamo voltare pagina dopo tre anni dove il nostro evento è stato prima sospeso e poi ridotto causa covid. Il lume della pace, questo è il significato della festa di quest’anno – ha raccontato Sonia Milani – Questa festa è come sempre dedicata alle famiglie. Abbiamo un comitato di volontari che da sempre da una mano e che contribuisce per organizzare, montare e smontare tutto. Abbiamo fatto un percorso in tutti questi anni, ma questo lavoro non può finire con noi, ci devono essere persone che prendono il testimone, perché condividere vuol dire vivere bene tutti insieme”,

Non può di certo mancare anche la storica risottata, dalle 12 fino ad esaurimento e dalle 17 fino a esaurimento, anche quest’anno take away.