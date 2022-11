La Fiera del Cardinale e il mercatino di Natale, le bancarelle fanno il bis nel cuore di Castiglione Olona

Doppio appuntamento in dicembre con le bancarelle nel centro storico di Castiglione Olona.

Domenica 4 dicembre torna come di consueto l’appuntamento con la Fiera del Cardinale, il mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato che si svolge dalle 9 alle 18.30 ogni prima domenica del mese nella centralissima piazza Garibaldi, attraverso le vie del centro storico e all’interno delle corti quattrocentesche.

Anche questo mese l’appuntamento vedrà la presenza di ben settanta espositori, tutti pronti a stuzzicare gli appassionati di artigianato, antiquariato, libri antichi, oggetti vintage e appassionati di musica con l’angolo dedicato al vinile all’interno della Corte del Doro di via Roma.

Per gli amanti dell’enogastronomia, ci saranno anche banchi con prodotti tipici della Calabria, della Toscana, della Sardegna, vini del Piemonte, olii, tè, liquori, distillati, miele e l’immancabile cioccolata.

Chi vorrà immergersi nell’arte, o semplicemente farsi incuriosire dalla storia che caratterizza e rende unica Castiglione Olona, troverà i monumenti del centro storico aperti e visitabili (Palazzo Branda Castiglioni e [MAP] Museo Arte Plastica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, il Museo della Collegiata con orario continuato dalle 10 alle 18.

Nelle sale espositive di Palazzo Branda Castiglioni (ingresso dal Portico d’Onore) è allestita la mostra di Sonia Cattagnoli e Denise “Dhope” Giordano “Fuori dalle Reti” organizzata dal Comune di Castiglione Olona in occasione della Giornata nternazionale contro la ciolenza sulle donne. Nella sede della Pro loco di Via Roma si potrà ammirare “Il Presepio di Masolino“, curato del Circolo culturale Masolino, mentre al Museo della Collegiata sarà possibile visitare l’esposizione “Magi in mostra”.

Dopo la Fiera del Cardinale, domenica 11 dicembre nel centro storico dalle 10 alle 18 ci sarà anche lo speciale Mercatino di Natale, un’altra occasione per trovare originali pensieri da regalare in vista delle imminenti festività e per trascorrere una piacevole giornata tra le atmosfere natalizie, gli scorci unici e le bellezze artistiche del borgo castiglionese.

«Negli ultimi mesi l’appuntamento castiglionese con la Fiera del Cardinale ha visto un notevole incremento di presenze – spiegano gli amministratori castiglionesi – raccogliendo consensi tra il pubblico e soddisfazione tra espositori tanto che, con l’avvicinarsi delle feste, abbiamo pensato di raddoppiare, proponendo due appuntamenti nel mese di dicembre».