“La fine dell’Impero austroungarico” all’Insubria la storia che aitua a capire il presente

Ore 9:30 Saluti delle autorità

Enzo Laforgia, Assessore alla Cultura del Comune di Varese

Nicoletta Sabadini, Direttrice del Dipartimento di Scienze Umane e dell’Innovazione per il Territorio (DiSUIT) dell’Università degli Studi dell’Insubria

Giulio Facchetti, Coordinatore del Dottorato in Diritto e Scienze Umane Presidente dei Corsi di Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione e Magistrale in Scienze e Tecniche della Comunicazione

10:00 Relazioni

Arciduca Martin d’Autriche-Este Le decisioni politiche di Carlo I nei giorni estremi (con Giorgio La Rosa, discussant)

Laura Facchin, Il castello del Catajo tra Otto e primo Novecento: una testimonianza dell’eredità Austro-Estense

Paolo Bellini, Stato-nazione e Impero: un’antitesi storico-politica

Paola Biavaschi, Coraggio e dubbio nei momenti estremi – Coppie imperiali a confronto: Teodora e Giustiniano, Zita e Carlo

Raffaella Cinquanta, Progetti di trasformazione federalistica dell’Impero asburgico

Breve pausa

Margherita Crespi, L’imperatrice Zita: moderna “donna politica” in anticipo sui suoi tempi

Mario Conetti, Trieste ottobre-novembre 1918. Dalla I.R. Luogotenenza al Comitato di Salute Pubblica al Governatorato Militare italiano

Giulio Facchetti, Multilinguismo nell’Impero austro-ungarico: il “Kaiserhymne” e altri specimina significativi

Ore 15.00 Saluti delle autorità

Stefano Bruno Galli, Assessore all’Autonomia e Cultura della Regione Lombardia 15:30 Relazioni

Andrea Spiriti, L’architettura storicistica eclettica del “Ring” come specchio del sistema asburgico

Giorgio La Rosa, La concretezza politica del sistema asburgico e l’inconsistenza delle ‘narrazioni’ dei nazionalisti

Paolo Luca Bernardini, Il mondo di ieri visto da un cattolico conservatore svizzero: Gonzague de Reynold e la fine degli Imperi

Fabio Zucca, Richard N. di Coudenhove-Kalergi: dall’Impero agli Stati Uniti d’Europa

Roberta Grasselli, Il futuro e il passato. Carlo I e Francesco Giuseppe: strategie d’immagine e testimonianze a confronto

Ore 18:30 Discussione