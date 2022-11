La Fondazione della Comunità di Malnate cresce e tende la mano: “A sostegno delle altre associazioni”

La Fondazione della Comunità di Malnate, costituita formalmente nel 2014, sta sempre di più entrando nel tessuto sociale e associativo malnatese. Come ormai tradizione, in occasione del santo Patrono – San Martino, l’11 novembre – ha organizzato una serata alla Cascina Diodona per presentare i progetti in essere, le visioni future e raccogliere i fondi per portare avanti l’opera.

«Alla serata – spiega Maurizio Ampollini, presidente della Fondazione -, hanno partecipatocirca 80 persone ed è stata occasione per fare una raccolta fondi e aggiornare gli stakeholder sulle opere svolte nell’anno. Prossimamente avremo un importante passaggio burocratico da portare a termine: l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che consentirà a un ente di beneficenza come il nostro di poter concedere ai donatori esenzioni fiscali».

«Un aspetto molto importante – prosegue Ampollini – è stato l’incremento della quota raccolta dal 5 per mille; un altro dato confortante che significa che stiamo entrando nella mente dei malnatesi. Il nostro intento non è quello di sostituirci alle tante associazioni del territorio che caratterizza la città e le dà valore, ma vogliamo essere una specie di salvadanaio per essere loro di supporto».

La quota raccolta dal 5 per mille nel 2021 è pari a 2.677,63 Euro e nelle prossime settimane verrà definito a chi verranno destinati questi fondi con la pubblicazione di un bando rivolto alle associazioni cittadine.