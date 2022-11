La Giornata Mondiale della Prematurià, Vera Gheno e Gigi Riva nel podcast del 17 novembre

Le notizie di giovedì 17 novembre:

Sono 2750 i bimbi che nascono in un anno all’ospedale Del Ponte di Varese nascono. Circa il 10% ( tra i 280 e i 300) viene al mondo prematuramente e di questi, 70 sono “superprematuri”, ovvero nemmeno ai 1500 grammi. Dati che vengono raccolti in occasione della Giornata Mondiale della Prematurià che ha come slogan “Zero separation”, sottolineando la necessità dei piccoli di avere accanto le cure dei dottori, degli infermieri, delle macchine, della medicina, ma anche della loro famiglia. Ed è proprio per questo motivo che all’Ospedale del Ponte di Varese nel padiglione Michelangelo, ci sono 30 culle, in 30 stanze separate che offrono riservatezza, accoglienza e intimità: «Siamo gli unici in Italia, insieme all’ospedale di Monza, ad offrire questa accoglienza separata. È un valore enorme poter garantire la vicinanza. Appena è possibile farli uscire dall’incubatrice, i genitori prendono in braccio il loro bambino, è un atto terapeutico determinante, così come l’allattamento al seno o con il latte materno che raccogliamo nella nostra banca del latte. Il neonato non deve mai sentirsi solo», sottolinea il professor Massimo Agosti, primario della neonatologia e della terapia intensiva neonatale ma anche vicepresidente della Società italiana di neonatologia.

Ancora in alto mare la situazione della funivia Ponte di Piero Monteviasco fermo oramai da quattro anni per via dell’infortunio sul lavoro mortale per il quale è in corso il processo a Varese, peraltro slittato giovedì per legittimo impedimento di un difensore. Per evitare un altro inverno senza l’impianto in funzione che produce grave disagio per residenti e proprietari di seconde case, sono in corso interlocuzioni istituzionali, l’ultima delle quali sotto la regia della Prefettura di Varese: entro il 31 dicembre 2022, l’Agenzia per il Trasporto pubblico Locale provvederà alla pubblicazione di un “avviso di pre-informazione” avente ad oggetto un lotto di gara ricomprendente i 7 impianti che l’Agenzia stessa ha in gestione, tra cui figura anche Monteviasco, ed entro la fine del mese l’Agenzia, procederà alla pubblicazione di una nuova “manifestazione di interesse”, per evitare le lungaggini correlate alla pubblicazione e all’espletamento di un nuovo bando di gara.

Venerdi 18 a Varese ci sarà Vera Gheno, la linguista che in questi mesi sta raccontando agli italiani il senso dell’uso dello schwa per chi non si vuole riconoscere in un genere, ma anche di come la lingua italiana preveda l’uso del termine “la presidente del consiglio” quando questa carica è ricoperta da una donna. Questi e altri dubbi saranno risolti alle 20 in sala Montanari, in una serata promossa da Varese Praticittà dal titolo “Le parole costruiscono mondi: il linguaggio delle diversità” che prende il via dal suo nuovo libro: “Chiamami così. Normalità, diversità e tutte le parole nel mezzo”.

Appuntamento al cinema con Gigi Riva. Il 7 novembre l’ex calciatore ha compiuto 78 anni e per l’occasione, a Cagliari, c’è stata la prima di “Nel Nostro cielo un Rombo di Tuono”, il film diretto da Riccardo Milani sulla vita del calciatore nato a Leggiuno. Fil che verrà proiettato anche a Varese, Al Multisala Impero il 28 novembre quando ci sarà un vero e proprio evento presentato da Claudio Ferretti, che vedrà anche in sala anche gli amici d’infanzia leggiunesi, oltre agli ex calciatori del Varese. Vito De Lorentiis, Gabriele Andena, Ernestino Ramella, Silvio Papini, Chicco Prato e Ambrogio Borghi. Durante la serata ci sarà un collegamento con la casa di Cagliari, dalla quale interverrà il figlio.

