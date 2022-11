La grinta non basta al Varese: in 10 per 75′, Ferrario nel recupero sbaglia il rigore e il Villa Valle vince 2-1

C’è tanto amaro nella sconfitta 2-1 del Varese in casa del Villa Valle. Questa volta non è per la condotta in campo dei biancorossi ma, anzi, per un risultato finale che non premia la squadra di mister De Paola per l’impegno e la grinta che hanno messo in campo a Villa D’Almé.

Dopo il vantaggio di Ferrario – sempre lui – al 15′ del primo tempo, la decisione dell’arbitro al 22′ cambia la gara: su un contatto in area biancorossa il direttore di gara vede un fallo di Monticone su Maritato punendo il capitano con un’ammonizione, la seconda, che lascia i suoi in 10. Dal dischetto lo stesso Maritato sigla l’1-1 e a inizio ripresa Torri ribalta la contesa con il gol del 2-1. Nella ripresa però, nonostante l’inferiorità numerica, i biancorossi reggono a testa alta e nel recupero si costruiscono l’occasione per il pari con un calcio di rigore per uno sgambetto di Delcarro su Mapelli. Dagli undici metri però Ferrario calcia forte trovando la deviazione di Rota che salva il risultato con l’aiuto della traversa. Resta così solo l’amaro in bocca.

La classifica invece piange: fermo a 9 punti, il Varese viene agganciato anche dalla Real Calepina ed è ora quartultimo in classifica mentre il Villa Valle aggancia al terzo posto la Varesina. Settimana prossima al “Franco Ossola” ci sarà la sfida da non sbagliare contro il Sona, un incontro che metterà di fronte due squadre che sono partite con grandi velleità e che invece sarà uno scontro salvezza.

FISCHIO D’INIZIO

La vittoria di Coppa Italia ha ridato il buon umore al Varese, che ora però cerca conferme sul campo. A Villa d’Almè, in casa del Villa Valle, i biancorossi di mister Luciano De Paola si presentano – oltre che con la maglia rossa per la prima volta in stagione – con un 4-3-3 con Malinverno in regia, Disabato in panchina, mezzali Piraccini e Gazo. Ferrario è la punta centrale con Scarpa e Pastore esterni d’attacco. I bergamaschi di mister Amedeo Mangone si schierano invece con un 3-5-2 forte della fantasia di Sanseverino in mediana, mentre in avanti il 2005 Torri fa coppia con l’esperto Maritato.

PRIMO TEMPO

Primi minuti senza grandi occasioni, con una punizione di Lleshaj respinta dalla barriera, ma al 15′ è il Varese a passare: Premoli trova in verticale Scarpa, assist per Ferrario che dal cuore dell’area non perdona. 1-0 e gara ben indirizzata per i biancorossi, ma al 22′ cambia tutto quando sul cross da sinistra di Lleshaj Monticone e Maritato si strattonano e l’arbitro vede un fallo del difensore biancorosso. Rigore ma, soprattutto, secondo giallo per il capitano biancorosso, che era stato ammonito poco prima per fermare Torri. Dal dischetto, dopo qualche minuto e le tante proteste varesine, lo stesso Maritato spiazza Moleri per l’1-1. De Paola toglie Malinverno e inserisce Parpinel, schierando un 4-4-1 coperto con Pastore e Scarpa esterni. I biancorossi si chiudono bene in difesa e sono sempre molto attenti, come al 43′ quando sul cross di Seck arriva di corsa Sanseverino ma è anche ben piazzato Parpinel per ribattere. Nel primo di recupero invece è il Varese ad andare vicino al gol ma Scarpa dal cuore dell’area calcia debolmente e trova la risposta pronta di Rota che manda le due squadre sull’1-1.

SECONDO TEMPO

Riparte con buon piglio il Varese ma al 4′ il Villa Valle trova il gol. Azione confusa in area – con i biancorossi che chiedono un fallo – Maritato prende palla e serve Torri che da due passi mette in rete il 2-1. Il Varese si sbilancia in cerca del pari, Gazo impegna Rota alla parata in tuffo con una bella girata di sinistro, ma il Villa Valle risponde con un paio di offensive pericolose, come il destro alto di poco di Sanseverino all’8′. I padroni di casa con il passare dei minuti restano più equilibrati, rischiano meno ma attaccano anche con meno forza. Il tempo passa e il Varese trova poche soluzioni e bisogna aspettare il 38′ con un destro di Ferrario che termina alto. Nel recupero però arriva la grande occasione: lancio in area, Mapelli anticipa Delcarro che lo sgambetta e l’arbitro concede il rigore. Dal dischetto però Ferrario calcia forte, Rota devia con la gamba sulla traversa e salva il risultato. Varese che si mangia le mani per una gara sfortunata e che non porta ai biancorossi punti. Rimane la capacità di resistere alle difficoltà e alla capacità di reagire. Magra consolazione.