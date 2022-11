La lite e le bottigliate in zona stazioni a Varese: “Io e i miei bimbi siamo dovuti scappare”

Il pomeriggio di festa coi bimbi che si trasforma in un incubo da cui fuggire. Di seguito pubblichiamo il racconto firmato da una mamma che spiega quanto accaduto lo scorso sabato a Varese nella zona delle stazioni. Un episodio di quelli che non figurano neppure sui mattinali di polizia dal momento che un litigio per strada, anche cruento, se non viene segnalato alle forze dell’ordine rimane lettera morta. Almeno fino a quando non scorre il sangue, fatto cui purtroppo la zona del “comparto stazioni“, ben conosciuta dagli operanti di polizia e carabinieri, risulta tutt’altro che immune.

Buongiorno redazione di Varesenews,

Sono una mamma di due bambini e sabato pomeriggio (29 ottobre ndr) insieme a loro e ad un’altra mamma con i suoi due bambini abbiamo vissuto dei momenti di terrore e credo che sia stata sfiorata una tragedia. Intorno alle ore 18:00 mentre percorrevamo il marciapiede di un negozio di Varese (Viale Milano), dei cittadini probabilmente magrebini hanno incominciato a litigare violentemente tra di loro, rompendo delle bottiglie di vetro e lanciandole incuranti delle persone attorno e con il forte rischio di colpire anche noi.

Doveva essere un pomeriggio di festa, siamo stati in Via San Martino partecipando all’evento di Halloween organizzato dai commercianti. I bambini erano contentissimi di come avevano trascorso l’evento e noi adulti avevamo molto apprezzato lo sforzo economico dei commercianti, tutto svanito in quegli attimi di paura, siamo dovuti scappare, i bambini piangevano ed eravamo tutti terrorizzati. Ieri sera pensando a quello che era successo mi sono sentita anche in colpa per i miei figli perché avevo dimenticato che quel marciapiede e la zona stazione fosse diventata off-limits per noi comuni cittadini.

Voglio rivolgermi attraverso la vostra redazione per raccontare questi attimi di terrore non solo ai vostri lettori ma anche per contribuire a far comprendere meglio alle nostre Istituzioni locali, il disagio sociale e di violenza che noi cittadini indifesi siamo costretti a subire.

Abbiamo bisogno di sentirci sicuri e protetti. Grazie

(lettera firmata)