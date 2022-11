La locanda degli animali: laboratorio domenica all’Eco Planetario del Parco Pineta

Le temperature iniziano davvero ad abbassarsi, è il momento giusto per rispolverare le mangiatoie ed offrire un ristoro ai “cittadini” pennuti che visitano le aree verdi accanto alla nostra casa. E a questo è dedicato l’evento in programma nel pomeriggio di domenica 6 novembre dalle ore 14: “La locanda degli animali”.

La giornata, pensata per la partecipazione di bambini e famiglie, offrirà ai partecipanti la possibilità di sperimentarsi in diversi laboratori e di girare lungo i sentieri del Parco con partecipare a diverse visite guidate.

LABORATORI ED EVENTI

Costruiamo una mangiatoia o una cassetta nido: I visitatori più piccoli costruiranno, “guidati” dalle Guardie Ecologiche Volontarie, mangiatoie o cassette nido da collocare vicino alle proprie case (è richiesto un piccolo contributo per il materiale).

La novità di quest’anno sarà la possibilità di costruire anche delle cassette nido da appendere nei propri giardini.

Questo aiuto “artificiale” rientra nel “Progetto cincia” (iniziato nel 2019) che ha coinvolto le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) del Parco e il supporto e la collaborazione delle Università degli Studi dell’Insubria e della Università degli Studi di Milano. –

Guarda dove mangi – In alternativa alle mangiatoie in legno, perché non riusare quei materiali dannosi per l’ambiente quali le bottiglie di plastica e fare delle mangiatoie per gli animali? Ai volatili, in fondo, interessa trovare un po’ di cibo con cui sfamarsi e superare l’inverno.

Esperienze in natura – Piccole attività per piccoli esploratori alla scoperta degli abitanti del bosco attraverso i 5 sensi

Laboratorio STEAM – Arriva l’inverno che porterà con sé il grande freddo. Per tutti gli animali, pennuti e non, urge trovare un opportuno riparo. Immedesimati negli abitanti del bosco e prova a costruire il tuo… in scala ridotta (a cura di AstroNatura Coop.).

L’ingresso è per tutti gratuito.

I visitatori sono invitati a lasciare l’auto presso l’Area di Sosta con parcheggio di via ai Ronchi e raggiungere il Centro Didattico Scientifico a piedi (700m).

Le attività si svolgeranno anche in caso di pioggia, pur subendo variazioni.

Per maggiori informazioni consultare l’evento qui.