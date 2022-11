La massima onorificenza sportiva a tre atleti della PolHa Varese

La PolHa Varese, grande “culla” dello sport paralimpico della nostra provincia (e non solo) sta per festeggiare un altro grande traguardo della sua storia quarantennale. Il prossimo 14 novembre, un lunedì, tre tesserati della società presieduta da Daniela Colonna Preti riceveranno a Roma la massima onorificenza sportiva italiana.

Grazie ai risultati ottenuti agli ultimi campionati del mondo di nuovo paralimpico, i tre atleti Alberto Amodeo, Simone Barlaam e Giulia Terzi saranno insigniti del Collare d’oro al merito sportivo paralimpico. La cerimonia di consegna avverrà nella palestra monumentale del Coni al Foro Italico dalle ore 11.

Barlaam, 22 anni (foto in alto), è probabilmente il più conosciuto del terzetto: milanese di nascita e varesino per “casa sportiva”, Simone vanta quattro medaglie alle Paralimpiadi (un oro, due argenti e un bronzo) e ai Mondiali 2022 di Madeira ha vinto ben sei titoli iridati. Anche Giulia Terzi è nata a Milano ma vive a Bergamo, ha 27 anni e due titoli paralimpici in bacheca. Ai Mondiali portoghesi ha vinto l’oro nella 4×100 stile libero mista e cinque argenti.

Alberto Amodeo non ha ancora compiuto 21 anni, è nato ad Abbiategrasso e restò vittima di un incidente da bambino in una cava, nel quale perdette la gamba destra. Nel nuoto paralimpico ha già conquistato un argento a Tokyo 2020 e nella vasca iridata di Funchal ha ottenuto un oro (negli 800 stile) e l’argento nei 100 farfalla.