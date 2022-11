La Musica Cittadina di Luino si prepara a celebrare Santa Cecilia

La Musica Cittadina di Luino compie il suo 184°anno dalla fondazione e anche quest’anno si prepara a festeggiare la ricorrenza della patrona della musica, Santa Cecilia.

Domenica 20 novembre i musicisti, dopo una visita al cimitero di Luino per un doveroso ricordo dei propri soci scomparsi, sfilerà a partire dalle ore 9:30 per le vie della città lacustre fino a raggiungere alle ore 10:00 la Prepositurale dei SS. Pietro e Paolo per la SS.Messa, che verrà accompagnata da interventi musicali appositamente preparati.

A seguire, sempre sfilando, il complesso bandistico si recherà presso Palazzo Serbelloni per un saluto al sindaco Enrico Bianchi e alle autorità cittadine. La giornata di festa si concluderà con il consueto incontro conviviale presso un ristorante della zona.

L’anno concertistico del complesso bandistico si concluderà poi con il tradizionale Concerto d’Autunno in programma sabato 26 novembre alle ore 21:00 al Teatro Sociale di Luino. Il programma musicale prevede l’esecuzione di brani di Provesi, Moretti, Delibes, Grieg, Kelly e Hosay e vedrà la partecipazione dei giovani allievi della scuola strumentale della Musica Cittadina di Luino. L’entrata è libera