La nuova panchina rossa di Caravate intitolata a Maria Stella Bonetti

Venerdì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, anche Caravate si doterà di una “panchina rossa”, uno dei simboli universalmente riconosciuti di questa ricorrenza e di questa iniziativa. (foto di repertorio)

La panchina sarà posizionata in piazza Garibaldi (non lontano dal municipio) per iniziativa dell’Amministrazione Comunale e sarà dedicata alla memoria di Maria Stella Bonetti, la quale sarà ricordata – durante l’inaugurazione – attraverso le parole di chi l’ha conosciuta, sostenuta e voluto bene.

La cerimonia si terrà alla presenza dei rappresentanti delle associazioni del paese e prenderà il via alle ore 18,30; in caso di maltempo si svolgerà nella vicina sala consiliare del Municipio.